Een wel erg blij weerzien: Eden Hazard meteen na verlies tegen Egypte in de armen van Mo Salah

Rode DuivelsEn of het een blij weerzien was. De allerbeste vrienden leken ze wel, Eden Hazard en Mo Salah, vlak nadat Egypte - België twee dagen voor de start van het WK voetbal afgefloten was. Ook Thibaut Courtois deelde graag mee in de Chelsea-reünie. In de eerste helft van het seizoen 2014-2015, speelden de drie samen in het oosten van Londen.