Een unieke blik onder de motorkap van Eden Hazard: nooit leefde hij er méér voor, het maakt de klap nog zo hard

EK voetbal Coronapan­de­mie zet EK-format onder druk, maar bondsvoor­zit­ter Bayat sluit afgelas­ting uit: “UEFA heeft plan A, B, C en D”

20 januari De hevigheid van de coronapandemie zet het format van het EK in juni – in twaalf Europese landen – onder druk. Ook een toernooi zonder of met beperkt publiek dreigt. Bondspreses Mehdi Bayat sluit een uitstel of afgelasting wel uit. “Ik heb er vertrouwen in dat het EK doorgaat, maar de UEFA zal geen levens in gevaar brengen.”