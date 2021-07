Een statistiek die doet vrezen: Duivelse aanval is slechtste van de klas, Italianen achterin dan weer veruit de primus

Rode DuivelsEen statistiek die we vrijdag naar de prullenbak kunnen verwijzen? Als we op ‘Expected Goals’ afgaan, ziet het er niet goed uit voor onze Rode Duivels . Van de kwartfinalisten op dit EK creëren ze de minste scoringskansen waaruit een doelpunt wordt verwacht. Italië, morgen de volgende tegenstander, geeft er dan weer het minste weg. En één land lijkt een garantie op animo.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Expected Goals (xG). U bent fan of u bent het niet, maar de opvallende statistiek duikt dezer dagen steeds vaker op onder voetbalanalisten. Op basis van verschillende criteria wordt gemeten hoe groot de kans is dat een doelpoging een goal oplevert. De kwaliteit van de doelkansen worden dan beoordeeld op vlak van onder meer de scherpte van de hoek, de afstand van de goal, het lichaamsdeel en de spelsituatie.

Sta ons toe even chauvinistisch te zijn. Als we de cijfers van dit EK er dan even bij nemen, kijken we meteen naar België. Van de overgebleven acht landen in de kwartfinales zijn wij het land dat het minst aantal ‘Expected Goals’ creëert (1). Dat betekent dus dat onze ploeg per wedstrijd gemiddeld één doelkans bij elkaar speelt die een grote scoringskans teweegbrengt. We worden daarin nipt afgetroefd door Tsjechië, die gemiddeld ongeveer 1,1 zo’n creëren. Momenteel scoorden de Rode Duivels acht doelpunten, goed voor gemiddeld twee per wedstrijd. Een verdubbeling van die xG dus.

De primus van de klas is veruit Spanje. Zij creëren gemiddeld drie van die kansen. Als je kijkt naar hun laatste resultaten is dat ook een logisch cijfer: Spanje scoorde tien keer in hun laatste twee wedstrijden. Ook in hun andere twee wedstrijden (0-0 en 1-1) kwamen de Spanjaarden tot een pak kansen. Denemarken is een verrassende tweede qua gecreëerde ‘Expected Goals’ na hun 0-4- en 1-4-overwinningen, maar ook na hun sterke prestatie tegen België.

Volledig scherm Alvaro Morata (Spanje) wrong al heel wat 'Expected Goals' de nek om. Hij kwam dit EK twee keer tot scoren. © EPA

Verwachte tegengoals

Er valt ook wat te zeggen over het verwachte aantal doelpunten dat de landen slikken. Daarin scoort België gemiddeld ook 1 over hun laatste vier wedstrijden, ook al moest Thibaut Courtois zich nog maar één keer omdraaien. De Rode Duivels geven dus gemiddeld één kans per wedstrijd weg waarop de tegenstander veel kans maakt om te scoren.

Positief nieuws is dat Roberto Martínez en de zijnen op dat vlak niet de slechtste leerling van de klas zijn. Oekraïne, Zwitserland, Tsjechië én ook Spanje krijgen gemiddeld meer zo'n kansen om de oren. Italië staat dan weer het best achterin - of wat had u gedacht? -, zij hebben een gemiddelde van 0,5. Het lijdt dus weinig twijfel dat Romelu Lukaku morgen stevig uit z’n pijp zal mogen komen tegen die Italiaanse bonken achterin.

Let wel: de berekening van de ‘Expected Goals’ heeft eigenlijk nood aan een enorme steekproef aan data. Nu is de berekening gemaakt op amper vier wedstrijden per land, waar iedereen tegen tegenstander van een ander kaliber uit kwam. Het is logisch dat België minder doelrijke kansen creëerde tegen Portugal dan Denemarken tegen Wales. Een vaststelling? Voor de meeste verwachte doelpunten op dit EK moet u bij wedstrijden van Spanje zijn, zowel voor als tegen. Al blijft een statistiek uiteraard maar een statistiek. Toch?

Lees ook:

Volledig scherm Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci vormen een geoliede machine bij Italië. De vraag is of die eerste fit geraakt tegen België. © AFP