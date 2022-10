Een stand van Duivelse blessurezaken, een dikke maand voor het WK: “Het wordt een race tegen de klok om Romelu op een hoog niveau te krijgen”

Rode DuivelsOver één maand en één dag beginnen de Rode Duivels tegen Canada aan hún WK in Qatar, maar het is nog bang afwachten wie fit raakt voor die eerste afspraak. Onder meer Romelu Lukaku is nog steeds niet aan spelen toe - al komt daar woensdag mogelijk verandering in. “Het WK is voor Romelu niet in gevaar, maar het wordt wel een race tegen de klok om hem op een hoog niveau te krijgen”, aldus bondsdokter Kristof Sas.

Zou bondscoach Roberto Martínez stilaan al eens een nachtje wat slechter slapen? Een maand en één dag voor de start van het WK zitten nog enkele niet onbelangrijke Rode Duivels in het sukkelstraatje. De grootste naam is zonder twijfel Romelu Lukaku, die deze week voor het eerst sinds 28 augustus nog eens met de groep trainde bij Inter na een spierblessure. “Het WK is voor Romelu niet in gevaar”, stelt bondsdokter Kristof Sas gerust. “Maar hij is natuurlijk wel langdurig out geweest. Het wordt een race tegen de klok - niet om hem medisch fit, maar op een hoog niveau te krijgen.”

Sas doelt daarmee op het gebrek aan wedstrijdritme van ‘Big Rom’ - zijn terugkeer op het veld laat langer dan gehoopt op zich wachten. “Ritme is voor elke speler belangrijk, al wordt het minder belangrijk naarmate je meer ervaring hebt. Nu is er natuurlijk een groot verschil met de 'normale’ timing van een groot toernooi - normaal gezien zit er altijd een groot gat tussen het einde van de competitie en de start van het WK of EK. Nu is dat niet het geval, en dat heeft twee gevolgen. Enerzijds hebben spelers die vlak voor de start van het toernooi geblesseerd raken, veel minder kans om fit te raken. Anderzijds beginnen de spelers die minder ritme hebben met een achterstand aan het toernooi, want normaal begint iedereen eraan in hetzelfde ritme.”

Mogelijk kan Lukaku woensdag beginnen met dat ritme op te bouwen. Inter acht hem nog niet fit genoeg voor het duel met Fiorentina van dit weekend, maar probeert hem klaar te krijgen voor de Champions League-match tegen Viktoria Pilzen van volgende week.

Volledig scherm Lukaku werkte een deel van zijn revalidatie af in Antwerpen bij Lieven Maesschalck. © Photo News

Kristof Sas ook nog over...

• Thibaut Courtois (rugblessure): “Bij elke blessure is het belangrijk dat de speler niet hervalt - we gaan er van uit dat dat bij Thibaut niet het geval zal zijn. Hij is iemand die mentaal sterk in zijn schoenen staat. Wanneer hij fit is, zal hij heel snel weer presteren.”

• Thomas Meunier (jukbeenbreuk): “Het voordeel bij zo'n blessure is dat de speler veel aan de conditie kan werken: veel lopen, individuele oefeningen met de bal. Het is wel belangrijk dat de breuk volledig heelt, want voetbal is een contactsport. Een masker is sowieso een optie, maar er zijn wel twee beperkingen: er moet een zekere genezing zijn én het masker moet goed beschermen. Er is ook het subjectieve gevoel: sommige spelers vinden een masker hinderlijk, anderen dan weer niet.”

• Alexis Saelemaekers en Jérémy Doku (spierblessures): “In deze gevallen is het moeilijk om in detail te treden. Wij houden als medische staf een inventaris bij met de blessures en informatie met betrekking tot de ‘return to play’ en ‘return to competition’. Die info spelen we door aan de bondscoach en dan is het aan hem om te beslissen of de speler in kwestie in aanmerking komt voor een selectie of niet.”

• Eden Hazard (weinig speeltijd): “Het is altijd beter om te spelen, want dan heb je ritme. Maar het is ook ideaal om niet té veel te spelen - zo is er geen sprake van vermoeidheid. Maar bij Eden is het inderdaad iets te weinig. Het is een voordeel dat hij bij een club van zó'n grote club speelt, dat de trainingen ook van een hoog niveau zijn. In zijn geval zijn we al heel blij dat hij fit is - dat was bij het begin van het EK niet het geval, toen had hij nog last aan de enkel. Medisch is hij helemaal fit, conditioneel is hij in orde. Maar ritme is een belangrijke factor die nog ontbreekt.”

Volledig scherm Eden Hazard. © DeFodi Images via Getty Images