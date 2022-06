“Een schokkende beslissing, we willen een uitleg”: bondscoach Martínez opvallend kwaad op VAR, wat hem op kritiek komt te staan van Mulder en Degryse

Jan Mulder zag Martínez de match in Wales aanpakken als een oefenmatch. “Het ging om oefenen, oefenen, oefenen. Met veel wissels.” En daar heeft de VTM-analist zijn bedenkingen bij, enkele maanden voor het WK. “Er wordt gezegd dat het belangrijk is om in functie van het WK te spelen tegen sterke landen. Daar is de finaleronde van de Nations League ideaal voor. Dan moet Martínez dit serieuzer aanpakken. Dat is de functie van de trainer.”