“Een ontzettend moeilijke beslissing”: Toby Alderweireld (34) stopt als Rode Duivel

De beslissing van Alderweireld is toch wel een verrassing. In december had de verdediger immers nog aangegeven dat hij ook na het WK in Qatar beschikbaar zou blijven voor de nationale ploeg (zie video onder). Maar op die woorden komt hij dus terug.

Vorige week, in de aanloop naar Antwerp-Union, had Alderweireld in een interview wel al doen uitschijnen dat hij anders naar de situatie keek dan in december. “Het blijft mijn intentie om door te gaan. Alleen: als ik het gevoel krijg dat het op een dag toch te veel zou worden, zal de nationale ploeg het eerste zijn dat afvalt”, zo klonk het vorige week. “Antwerp staat op één.” Dat blijkt nu dus ook.

Alderweireld debuteerde in 2009 op de Kirin Cup in het shirt van de Rode Duivels. Hij groeide uit tot een onbetwiste sterkhouder van de Gouden Generatie en hij zit in het selecte clubje van spelers met meer dan honderd interlands. Alderweireld klokt af op 127 caps en vijf doelpunten. Hij kwam in actie op drie WK’s, twee EK’s.

Zijn laatste interlands zal Alderweireld gespeeld hebben op het WK in Qatar, dat uitdraaide op een teleurstelling voor de Belgen. De Rode Duivels sneuvelden al in de groepsfase. Alderweireld zelf startte telkens in de basis en in de match tegen Canada kwam het tot een veelbesproken aanvaring met Kevin De Bruyne na de 1-0 (zie video onder). Volgens beide spelers werd die ruzie wel al snel bijgelegd.

De verdediger speelt intussen bij Antwerp, waar hij vorige week in de halve finale van de Croky Cup tegen Union geblesseerd uitviel. Eerder stond Alderweireld op de loonlijst van Europese topclubs als Ajax, Atlético Madrid en Tottenham. Ook Eden Hazard besliste na het WK al om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière.

Alderweireld: "Tijd om meer aandacht te besteden aan mijn fantastisch gezin" Op de site van de Belgische voetbalbond bevestigt Alderweireld zijn beslissing. "Als kleine jongen droomde ik ervan om voor de nationale ploeg te spelen. Ik ben ontzettend dankbaar en trots dat deze droom werkelijkheid is geworden", zegt de Antwerpenaar. "Veertien jaar later kan ik terugkijken op 127 interlands, drie WK's, twee EK's en ontelbaar mooie herinneringen. Met pijn in het hart kondig ik langs deze weg aan dat ik per direct stop als international. Ik heb mezelf fysiek en mentaal volledig gegeven sinds mijn interlanddebuut in 2009." Quote Dit is een ontzettend moeilijke beslissing maar voor mij wel de juiste op dit moment Toby Alderweireld "Het is nu tijd om meer aandacht te besteden aan mijn fantastische gezin en om mij optimaal te gaan focussen op mijn rol bij Antwerp. Een ontzettend moeilijke beslissing maar voor mij wel de juiste op dit moment. Ik wil al mijn teamgenoten en de stafleden van de Rode Duivels danken voor de onvergetelijke momenten die we samen beleefd hebben. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. ​Tot slot, wil ik mij richten tot het Belgische publiek: waar wij gingen, waren jullie. Bedankt voor jullie support. Ik zal jullie nooit vergeten."

