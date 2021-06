Een marktwaarde van 960 miljoen euro én twee Rode Duivels: zo ziet het duurste EK-elftal eruit

Rode DuivelsMarktwaardes om van te duizelen. Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt staan met Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne twee Rode Duivels in het duurste EK-elftal. De waardevolste ploeg is niet Frankrijk of België, maar wél Engeland. Het prijskaartje van alle spelers in hun selectie samen: bijna 1,3 miljard euro.

In het waardevolste EK-elftal - een aanvallende 4-3-3, met telkens de duurste speler op elke positie - pronken twee Duivels. Kevin De Bruyne op het middenveld, naast Duitsland-speler Kimmich en de Portugees Fernandes. Thibaut Courtois staat in doel. Voorin is het trio Sancho, Mbappé en Sterling van de partij. De defensie bestaat uit Cancelo, De Ligt, Dias en Robertson. Het elftal is samen goed voor - houd u vast - 960 miljoen euro.

Volledig scherm De waardevolste EK-ploeg, met De Bruyne en Courtois. © HLN

Duivels pas zevende

Liefst 1,27 miljard om precies te zijn. Dat is de marktwaarde van de Engelse nationale ploeg, de waardevolste ploeg op dit EK. En zeggen dat met Trent Alexander-Arnold nog een speler van 75 miljoen euro geblesseerd afhaakte - hij werd vervangen door Ben White (28 miljoen). Vooral aanvallend kennen de ‘Three Lions’ weelde. Hun meest waardevolle speler is Harry Kane, met een prijskaartje van 120 miljoen euro. Verder zijn ook Sancho (100 miljoen), Sterling (90 miljoen), Rashford (85 miljoen) en Foden (80 miljoen) erg dure vogels. Nog opvallend: 88,5% van de Engelse spelers is actief in de Premier League. Bij geen enkel ander team voetballen zoveel spelers in eigen land.

Frankrijk is met een waarde van 1,03 miljard de tweede ploeg die boven het miljard uitkomt, met Mbappé als duurste speler ter wereld: 160 miljoen euro. Wie België in de top drie, of zelfs in de top vijf had verwacht, komt bedrogen uit. Duitsland (936 miljoen), Spanje (915 miljoen), Portugal (872 miljoen) en Italië (771 miljoen) gaan de Rode Duivels voor. België staat zo pas zevende op de marktwaarderanking, met een selectie van 669 miljoen. De Bruyne en Lukaku (allebei 100 miljoen waard) zijn de duurste Duivels. De ‘lage’ marktwaarde van de Duivels is vooral te wijten aan de ouderdom van sommige spelers - denk aan Vermaelen (35, 900.000 euro), Vertonghen (34, 6 miljoen) en Mertens (34, 9 miljoen). Eden Hazard is de voorbije jaren dan weer serieus in waarde gezakt: van 150 miljoen in oktober 2018 naar amper 40 miljoen nu.

Volledig scherm De marktwaarde-ranking van de EK-landen. © Photonews/HLN

Zelf je EK-ploeg samenstellen? Surf naar goudenek.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: