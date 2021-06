Een land uit groep des doods in volgende ronde en Italië in kwartfinale? Deze mogelijke tegenstanders treft België als groepswinnaar

Groepswinst. En dus spelen de Rode Duivels hun achtste finale op zondag 27 juni om 21u in Sevilla tegen een beste derde uit groep A, D, E of F. Het is afwachten welke landen als beste derdes doorstoten, maar er is een kans van een op vier dat het Frankrijk, Duitsland of Portugal wordt.

Maar vooral: als de Duivels doorstoten naar de kwartfinales, dan wacht hoogstwaarschijnlijk de winnaar van groep A. Italië, dus. De best voetballende ploeg van het toernooi tot dusver. Overigens komt ook de winnaar van poule F, de groep des doods met Frankrijk, Duitsland of Portugal, in dezelfde tabelhelft terecht. Als de Belgen én Fransen hun groep winnen én doorstoten tot in de halve finales, dan treffen beide landen elkaar dus daar al zeker. Om maar te zeggen: de Duivels komen terecht in een zware tabelhelft.

En wat had het geweest bij een tweede plek in de groepsfase? Dan speelden de Rode Duivels hun achtste finale op zaterdag 26 juni om 18u in Amsterdam. De tegenstander was dan het nummer twee van groep A: op dit moment Wales. In de kwartfinale kon dan een duel tegen Nederland volgen.

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudenek.be en maak kans op talloze speeldagprijzen!

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: