“Een jongen van 36 jaar die onze linkerflank eventjes oprolt. Dat mag niet gebeuren”

Rode Duivels Tom Waes verbouwe­reerd nadat Jérémy Doku onthult hoe hij zijn eerste selectie voor Rode Duivels vernam

13 oktober Jérémy Doku was opvallend openhartig, afgelopen zondag in zijn babbel tijdens zijn spelletje ‘Vier op een Rij’ met Tom Waes in ‘Vandaag is Rood’. Zo onthulde de kersverse winger van Rennes dat hij ondanks zijn 18 lentes nog steeds zijn eerste kus niet gehad heeft en hij legde ook haarfijn uit hoe hij vernam dat hij de eerste keer geselecteerd was voor de A-ploeg van onze Rode Duivels. Tom Waes keek en luisterde vol verbazing mee.