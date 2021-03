Een integrale Zoom met Thibaut Courtois, geen blad voor de mond: “Pas in de zomer op het EK moeten we exceptioneel zijn”

Rode DuivelsEen Zoom-persconferentie gaat onvermijdelijk alle kanten uit. In het geval van Thibaut Courtois (28) – in Tsjechië sterk en altijd uitgesproken – is dat evenwel geen belet om elk woord te publiceren. Bij deze: Courtois integraal.

Hoe beoordeel je jouw seizoen tot dusver – bij Real Madrid en de nationale ploeg?

“Het loopt prima. Ik heb de ploeg vaak kunnen helpen, maar dat krijgt pas echt waarde als je kunt afsluiten met een prijs. Dat is de doelstelling in Madrid en hier.”

Je hoort bij topsporters vaak dat het, vooral mentaal, niet evident is om lange tijd op hoog ­niveau te blijven presteren. Hoe pak jij dat aan?

“Dat is een goede vraag. We worden vaak beoordeeld, maar men mag niet vergeten dat we veel inspanningen moeten leveren. Elke dag staan de camera’s op ons gericht, elke match moet je 110 procent zijn. Dat is niet simpel, maar... Kijk, je moet zorgen dat je in een omgeving zit waar je gelukkig bent. Dat is bij mij niet anders. Ik woon in Madrid, dicht bij mijn kinderen, en ben één van de gelukkigste mensen ter wereld. Dat zie je ook op het veld.”

Thomas Meunier verklaarde onlangs dat hij afstand nam van de sociale media uit zelf­bescherming. Snap je dat?

“Zeker. Het is allemaal zo geëvolueerd – destijds bij Genk was dat nog helemaal anders. Toen ik van Chelsea naar Real ging, ontving ik veel kwetsende berichten van ­Atlético Madrid- en Chelsea-fans. Het gaat dan om anonieme accounts... (zucht) Wij zijn ook maar mensen. Op Instagram kunnen enkel mensen die ik ken reageren op mijn foto’s, dat heb ik zo ingesteld. Op die manier blijft het ook plezant voor mezelf. Supporters willen dichter bij de sporters staan, en ik zou dat graag doen – in quarantaine heb ik via Twitch videogames gestreamd –, maar als men je dan gratuit komt aanvallen... Dat is niet fijn.”

Ben je nu in de beste vorm van je carrière?

(lacht) “Jullie mogen beslissen. De beste jaren van een doelman zijn naar verluidt tussen zijn 28 en 34. Ik voel me in elk geval goed, werk keihard, en dan doe je bijgevolg de nodige reddingen.”

Ben je nu een betere keeper dankzij je lastige start bij Madrid?

“Ik ken mijn kwaliteiten. Soms komt het eruit, soms niet – zo gaat het nu eenmaal. Ik ben tevreden dat ik die nu kan tonen.”

Hoe moeilijk is het om kleine matchen zoals tegen Wit-Rusland te spelen?

“Soms heb je meer werk, soms blinken de spitsen uit. Ach, het is het team dat telt, we zijn één geheel. Trouwens, je moet ook in zogezegd kleine wedstrijden geconcentreerd zijn, hoor. We hebben net de analyse van Wit-Rusland gehad, het is een gevaarlijke tegenstander, die vaak de lange bal hanteert. Ik zal alert moeten zijn. En zelfs mocht ik niet veel in actie moeten komen met de handen, dan wel met de voeten. Net zoals bij Real moet ik bij de nationale ploeg een extra pion zijn in de opbouw. Ik ben daar sinds het WK nog beter in geworden. In vergelijking met toen ben ik een completere, meer ervaren doelman – ook mentaal.”

“In het moderne voetbal bestaan er overigens geen kleine ploegen meer. Dat is deze week nog gebleken in het interlandvoetbal – Spanje kende moeilijkheden tegen Georgië. We moeten geconcentreerd zijn vanaf minuut één.”

Na de 1-1 tegen Tsjechië lijkt het wel alsof België geen Europees kampioen meer kan worden. Ga je mee in die teneur?

“Dat is dramatiseren. Ik vind het een beetje erg mochten er conclusies getrokken worden op basis van één interland. Tsjechië zette goed druk, wij moesten in balbezit makkelijker één linie overslaan, om zo tot kansen te komen. Dat hebben we niet voldoende gedaan. Aanvallend kwam Tsjechië met vijf à zes spelers in de zestien, toch was het verdedigend niet slecht. Op corners was Romelu bijvoorbeeld sterk in de eerste zone. Het was niet onze allerbeste prestatie, dat zeg ik niet, maar het was anderzijds ook niet onze slechtste. Als je elke keer met twee of drie doelpunten verschil wint, dan leer je niks bij. Het was interessant om te zien hoe een team ons in de problemen kan brengen. Nu weten we tenminste wat we beter kunnen doen. Het was nuttig, ook al was 1-1 niet het gewenste resultaat.”

Je hebt een rijk gevuld palmares. Hoe hongerig ben je nog?

“Enorm, zeker voor de trofeeën die ik nog niet gewonnen heb, zoals het EK, WK of de Champions League. Ik merk dat iedereen in onze selectie graag wint. Die adrenaline en euforie, het zijn een soort drugs.”

Je komt uit dezelfde regio als Lean­dro Trossard. Wat vind je van zijn evolutie?

“Hij is gretig ingevallen en presteert elke week op een hoog niveau bij Brighton. Als hij zo voortgaat, kan hij zeker bij de 23 voor het EK geraken. Dat geldt ook voor de jongeren.”

We praten vaak over de afwezigheid van Hazard en Witsel. Heeft dat invloed op jouw spel?

“Neen, niet echt. Eden en Axel zijn uiteraard belangrijke jongens, zij zijn zeer communicatief, maar als zij ontbreken, zijn er anderen die spreken. Elke speler kent zijn taak, we hebben een kwalitatieve, brede groep.”

Je had het daarnet over ‘dramatiseren’. Zijn we te veeleisend in België?

“Je kunt niet keer op keer excelleren. Versta me niet verkeerd, jullie moeten kritisch zijn, dat is logisch. Maar het is niet omdat we minder waren in Tsjechië dat we geen Europees kampioen kunnen worden. Zo werkt het niet. Na Wales las ik: ‘Het was niet formidabel.’ Ik vond het goed en we wonnen, dat volstaat in deze fase. Pas in de zomer op het EK moeten we exceptioneel zijn.”