Een goal om de 84 minuten: Michy Batshuayi met 25 doelpunten nu al achtste in stand all time-topschutter

Zijn 25ste al (waarvan 9 als invaller) voor de Rode Duivels in amper 45 interlands, waarin hij in totaal (voor de match van vanavond) 2.111 minuten kreeg. Bij de pauze is ‘Batsman’ dus goed voor een goal om de 84 minuten. Straffe statistiek. En wat later was een erg bedrijvige Batshuayi alweer dicht bij een nieuwe assist (net buitenspel van Hazard) en had hij ook bijna de 0-2 binnengetrapt.

Batshuayi met knappe pass op Hazard:

Dankzij z’n goal tegen Nederland kwam de spits de top tien van all time-topschutters van de Rode Duivels binnen, nu staat hij al solo op plaats acht. Zeker in 2022, jaar waarin Lukaku voorlopig afwezig geeft bij de nationale ploeg, bewijst Batshuayi zijn waarde. In elke interland al een voet in een goal. Doelpunten in Ierland, thuis tegen Oranje en nu in Polen, assists tegen Burkina Faso thuis, Polen thuis en Wales uit. Een openlijke sollicitatie richting nieuwe werkgever, nu zijn contract bij Chelsea afloopt en een verlengd verblijf in Besiktas niet mogelijk is. Premier League-clubs als Wolves, Leeds en Brighton snuffelen.