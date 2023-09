Een glansloze driepunter: matige Rode Duivels winnen moeizaam van Azerbeidzjan na gelukstreffer Carrasco

Geen Courtois, geen De Bruyne, een half fitte Lukaku én een erbarmelijk veld. Veel om over te praten in aanloop naar de match in Bakoe, maar Azerbeidzjan uit zou de Rode Duivels écht geen problemen bezorgen, toch?

België vatte de pot in de plaatselijke Dalga Arena alvast verdienstelijk aan. Lukaku hield met de rug naar doel twee Azeri’s aan de praat en legde terug tot bij Trossard, die de buitenkant van de paal trof. De goeie openingsminuten kregen echter weinig vervolg - integendeel. Amper twee minuten na de kans van Trossard liet Faes zich achterin al te makkelijk aftroeven, waardoor de zee openging en Mahmudov de 1-0 aan de voeten had. Gelukkig bracht Theate met een uitstekende tackle in extremis redding. Zucht van opluchting, ook bij Tedesco.

Volledig scherm © REUTERS

De gigantische kans voor Azerbeidzjan schudde de Duivels niet echt wakker. Casteels moest zich zelfs nog onderscheiden door een kopbal onder zijn lat weg te tikken. Een klasseflits of een gelukje, daar leken de Duivels het voor rust van te zullen moeten hebben. Het werd dat laatste. Het (zwakke) schot van Bakayoko week per toeval af op de voet van Carrasco, die zo zonder het te weten België op voorsprong trapte. 0-1 halfweg, daar was dan ook alles mee gezegd.

KIJK. De hoogtepunten uit de eerste helft

Wie hoopte op beterschap na rust, kwam lange tijd bedrogen uit. De Duivels bleven moeite ondervinden om het stevige blok van de Azeri’s te ontwrichten. De thuisploeg probeerde er ook op enthousiasme nog wat uit te komen, maar even groot als in de eerste helft werden hun kansen nooit. België van zijn kant kwam lang niet verder dan een afstandspoging van Trossard en een vrije trap van Carrasco. Telkens simpel gepareerd door doelman Mahammadaliyev, die ook alert was toen één van zijn ploegmaats bijna in eigen doel devieerde. Armoe troef.

Gelukkig was invaller Jérémy Doku er nog om in de slotfase wat vuur in het spel van de Rode Duivels te brengen. Aan zijn dribbels en voorzetten kwam echter geen vervolg, in het slot werd zijn schot nog gepareerd. Ook een volley van Castagne verdiende beter.

In blessuretijd werd het zelfs nog even warm toen Gurbanli vanuit buitenspel in het zijnet knalde. België sleepte zich met een ei in de broek naar een 0-1-zege in Bakoe. Een glansloze driepunter voor de Rode Duivels, die met 10 op 12 wel opnieuw naast Oostenrijk aan de leiding komen in hun EK-kwalificatiegroep.

De statistieken van Azerbeidzjan-België:

Volledig scherm Azerbeidzjan-België. © SofaScore

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Het wordt nog heet Nog een gevaarlijk standje voor het doel van Casteels na een vrije trap. Castagne werkt een indraaiende vrije trap in corner. Ook de daaropvolgende corner levert geen gevaar op. Gele kaart voor Michy Batshuayi Gele kaart voor Jéremy Doku Vinnige Doku Kappen, draaien en nog eens kappen. En uiteindelijk ook schieten. Maar zijn schot gaat over. Hij brengt wel leven in de brouwerij. Knal Castagne Met het eindsignaal in zicht meer druk van onze Duivels. Met Castagne die zich eigenlijk voor het eerst vandaag offensief uitleeft. De vlam is knap, maar kent geen succes. Poging Doku Invaller Openda rukt op, dreigt en speelt Doku aan. De kersverse winger van City zoekt de verste hoek, Magomedaliyev kent enige moeite en verwerkt met één hand. Yannick Carrasco wordt vervangen door Loïs Openda Cosqun Diniyev wordt vervangen door Filip Ozobic Elvin Cafarquliyev wordt vervangen door Yusif Nabiyev Vrije trap Carrasco Een stilstaande fase nodigt Carrasco uit voor een trap van ver. Geen problemen voor Magomedaliyev, die al bij al makkelijk klemt. Leandro Trossard wordt vervangen door Dodi Lukebakio Lukebakio doet een tiental minuten mee. Zorgt hij voor de verlossing? Gele kaart voor Ramil Sheydayev Faes met een licht duwtje bij Sheydayev. De referee oordeelt de fase als een schwalbe. Stevige ren Jafarguliyev met de inspanning van zijn leven op de linkerflank én een alles-of-nietspoging. Hij raakt de bal volledig verkeerd. Zolang het 0-1 blijft gelooft Azerbeidzjan uiteraard in een stunt. Trossard is er inmiddels bij gaan liggen, maar zonder erg zo lijkt. Carrasco net niet Trossard met een fijnzinnig balletje op de dieplopende Carrasco. Maar alweer komt een Azeri in de eigen zestienmeter gepast tussen. Youri Tielemans wordt vervangen door Orel Mangala Johan Bakayoko wordt vervangen door Jéremy Doku Romelu Lukaku wordt vervangen door Michy Batshuayi En daar zijn de drie verse krachten van Tedesco. Mangala, Doku en Batshuayi komen in de plek van Tielemans, Bakayoko en Lukaku. © Photo News Diniyev van ver Diniyev van erg ver, maar onaardig is de trap lang niet. Casteels heeft goed zicht op de baan van de bal en duwt het hobbelend schot uit de hoek. Aleksey Isaev wordt vervangen door Emil Safarov Renat Dadashov wordt vervangen door Musa Qurbanly Toral Bayramov wordt vervangen door Mahir Emreli Het is Giovanni de Biasi die als eerste ingrijpt, ook via drie aanvallende wissels. Trossard op de vuisten Terwijl enkele jongens zich aan de zijlijn klaarmaken - een driedubbele wissel lijkt het wel - kan Trossard vrij aanleggen. Iets te centraal en ook op de vuisten van Magomedaliyev. Carrasco kopt in de rebound vanuit buitenspelpositie over. Goed van Onana Onana trekt zijn zevenmijlslaarzen aan en stuurt ook Carrasco in het straatje. Bayramov zit er nèt met een voetje tussen, anders was Carrasco mogelijk alleen richting doel. Foute keuze Tielemans met een uitstekende pass richting Carrasco, maar die lijkt de foute keuze te maken door Lukaku alsnog aan te spelen. 'Big Rom' staat gedekt - weg kans, wel een corner. Na enkele tussenstationnetjes legt Trossard aan, een metertje naast. © BELGA

