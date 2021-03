Een doelman die nazigroet deed (“zonder dat hij dat wist”), een ‘gebuisde’ bij Anderlecht en sneltreinen voorin: wat u mag en moet weten over Wales

Rode DuivelsWales dus, vanavond voor de Rode Duivels aan Den Dreef in Leuven, als start van de WK-kwalificatiecampagne. Een team dat maar best niet onderschat wordt, de recente onderlinge confrontaties indachtig. Hieronder alvast wat u mag en moet weten over de vermoedelijke basiself bij de Welshmen.

Wayne Hennessey (34) - doelman - Crystal Palace

Wat moet u weten: Heeft met 43 clean sheets het alltimerecord in handen bij Wales, met 94 caps de op één na meeste caps.

Wat mag u weten: Werd betrapt toen hij op een feestje een nazigroet deed, maar werd vrijgesproken wegens “lamentabele historische kennis”. Hij wist niet wat het gebaar betekende.

Joe Rodon (23) - verdediger - Tottenham Hotspur

Wat moet u weten: Jeugdproduct van Swansea, die in zijn eerste seizoen bij Tottenham tot dusver vijf basisplaatsen verzamelde. Stond ook op de radar van Man United.

Wat mag u weten: Had als kind een seizoenskaart bij Swansea totdat hij er in 2015 een profcontract tekende.

Chris Mepham (23) - verdediger - AFC Bournemouth

Wat moet u weten: Rijzige verdediger, opgegroeid in Londen en geschoold bij Brentford.

Wat mag u weten: Was bijna gestopt met voetballen toen-ie op zijn 16de weg moest bij Chelsea. Kampte met mentale problemen, totdat Brentford hem een stageperiode aanbood.

James Lawrence (28) - verdediger - FC Sankt Pauli

Wat moet u weten: Ex-verdediger van Anderlecht. Kon niet overtuigen in het Astridpark en werd eerst uitgeleend en vervolgens verkocht aan het Duitse Sankt Pauli.

Wat mag u weten: Speelde in de jeugd van Arsenal en Ajax. Zijn moeder is een heel grote fan van Ryan Giggs.

Connor Roberts (25) - middenvelder rechts - Swansea City

Wat moet u weten: Rechterflank van Swansea die dit seizoen nog geen minuut miste in de Championship. Cultfiguur bij de club waar hij opgroeide.

Wat mag u weten: Postte op Twitter een foto uit zijn jeugdjaren bij Swansea aan de zijde van de toenmalige hoofdtrainer Roberto Martinez.

Ethan Ampadu (20) - centrale middenvelder - Sheffield United

Wat moet u weten: Vaste waarde bij Sheffield United, dat hem huurt van Chelsea. Debuteerde op zijn 17de in de nationale ploeg.

Wat mag u weten: Moest kiezen tussen de nationale ploeg van Engeland, Wales, Ierland en Ghana. Had een enorme bos dreadlocks, die hij in 2019 nogal drastisch liet verwijderen.

Joe Allen (31) - centrale middenvelder - Stoke City

Wat moet u weten: Terug van weggeweest nadat hij zijn achillespees afscheurde. Was er in 2016 bij tegen de Rode Duivels.

Wat mag u weten: Kan als een van de weinigen vlot Cymraeg spreken, het oorspronkelijke Welshe dialect.

Rhys Norrington-Davies (21) - middenvelder links - Stoke City

Wat moet u weten: Linksback bij Stoke City, middenmotor in The Championship. Pas toe aan z’n vierde cap.

Wat mag u weten: Geboren in Riyad, Saoedi-Arabië, waar z’n vader voor het Engelse leger werkte. Daardoor woonde hij in z’n kindertijd ook een tijdlang in Kenia.

Daniel James (23) - aanvaller rechts - Man United

Wat moet u weten: Snelle technisch begaafde winger, gekend voor z’n goals van buiten de zestien.

Wat mag u weten: Draagt zijn doelpunten op aan zijn overleden vader. Het was zijn schot dat vorig seizoen in de Champions League door Simon Deli uit doel werd geklopt.

Kieffer Moore (28) - centrumspits - Cardiff City

Wat moet u weten: Goed voor 4 goals in 12 wedstrijden voor Wales. Met z’n 1m96 uiteraard een lastige klant in de lucht.

Wat mag u weten: Speelt voor Wales omdat zijn grootvader langs moeder kant Welshman was. Was ooit parttime redder in het plaatselijke zwembad.

Gareth Bale (31) - aanvaller links - Tottenham Hotspur

Wat moet u weten: In 2013 de duurste voetballer ooit, de eerste ook wiens transfersom de magische grens van 100 miljoen euro brak.

Wat mag u weten: Liep op zijn 14 een 100 meter in 11.4 seconden. Leek vervloekt in z’n begindagen bij Tottenham: het duurde 25 wedstrijden of meer dan 2 jaar voor Tottenham in de Premier League kon winnen met Bale op het veld.

