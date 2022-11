Een blik op de cijfers: welke ‘unusual suspect’ verdient het om naast Toby Alderweireld en Jan Vertonghen te staan in de defensie?

Rode Duivels Hoe kijkt de wereldpers naar onze WK-kan­sen? "Ze klampen zich vast aan hun Gouden Generatie zoals een bejaarde aan zijn laatste haarlokken”

WK-voorbeschouwingen in overvloed, maar wat denkt de wereld nu écht over de WK-kansen van de Rode Duivels? Zien zij onze nationale ploeg als favoriet of underdog in Qatar? Wat is hun mening over bondscoach Roberto Martínez? En wat met onze oude verdediging? Een bundeling aan buitenlandse meningen, met hier en daar een scherp kantje. “De Belgische ploeg klampt zich vast aan zijn Gouden Generatie zoals een bejaarde speler uit de Premier League zich vastklampt aan zijn laatste haarlokken, tot een transplantatie onvermijdelijk wordt.”

17 november