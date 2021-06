Een blik achter de schermen: zo worden de Duivels na veldslag tegen Portugal klaargestoomd voor Italië

Morgen is er dan Matchday +2 , de dag met traditioneel de meeste spierpijn en -schade. “Dat betekent dat er zeer licht getraind wordt door de jongens die speelden. Voor de masseurs zijn vandaag en morgen de drukste dagen. Je moet toch rekenen op 16 tot 18 spelers die elk minimum een uur op de massagetafel liggen. Dat zijn lange dagen. We hebben op dat vlak geleerd uit Brazilië. Daar waren er drie masseurs mee, maar moesten we op den duur meer ontstekingsremmers aan de masseurs geven dan aan de spelers (lacht). Pijnlijke gewrichten. Nu zijn ze dus met vier”, aldus Rosier. Woensdag volgt dan al Matchday -2 , met een tactische training, waarna de groep donderdag naar München vliegt en ginds de dag voor de match training doet. “Dat is een training waarbij er feeling gezocht wordt met het veld en de omgeving en enkele tactische principes worden ingeoefend.”

Een pertinente vraag die zich stelt na de kwalificatie voor de kwartfinale is of de Rode Duivels deze week hun gezin op bezoek krijgen? Even elkaar in levenden lijve dag zeggen, met respect voor de social distancing en een plexi glas ertussen, het zou ongetwijfeld deugd doen. Rosier is duidelijk. “Nee... Mocht dat maar waar zijn. Zo’n echte knuffel van zoon- of dochterlief... Helaas. Het heeft weinig zin om je kinderen nu achter plexi glas te zien, lijkt me. Dat zou alles alleen maar moeilijker maken.” Het babbeltje met vrouwlief en de kinderen zal dus nog even via Facetime of Whatsapp moeten.