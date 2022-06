“Eden heeft máánden kunnen rusten”: Jan Mulder begrijpt niet dat Hazard op de bank begon

“Hij doet nu niet mee. Waarom?”, vroeg Jan Mulder zich in de voorbeschouwing van de match af in de VTM-studio. “Gaat het om rust? Hij heeft máánden lang gerust.” Marc Degryse zei woensdagavond na de interland tegen Polen nog dat Eden na zijn lastig seizoen bij Real Madrid nu bij de nationale ploeg best zo veel mogelijk minuten maakt. “Maar ze zullen kijken naar zijn waarden. Eden is niet in staat om drie keer in één week aan een wedstrijd te beginnen. De eerste match (tegen Nederland) heeft hij ook maar 45 minuten gespeeld.”