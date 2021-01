Eden Hazard verkozen tot meest iconische Rode Duivel van de laatste 125 jaar

Rode Duivels Lukaku matchwin­naar met alweer 2 treffers: “Ik blijf honger naar goals hebben”

18 november Opnieuw 2 doelpunten voor de rekening van Romelu Lukaku. Waar het stopt? “Dat weet ik niet, ik blijf honger hebben”, aldus Lukaku. “Het eerste doelpunt was er eentje met wat geluk, maar dat heb je soms ook nodig in het voetbal. Toen de bal in de lucht hing, zag ik al dat hij binnen zou vallen. Als je toen naar mij had gekeken, wist je al dat het goal zou zijn”, lacht Big Rom.