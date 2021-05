Eden Hazard sukkelt nog met dijblessure en moet misschien individueel trainen: “Hopelijk ben ik klaar voor eerste EK-match”

“Het doet altijd goed om hier te zijn met de groep.” Eden Hazard is blij dat hij weer bij de Rode Duivels is en kijkt uit naar het EK. “Het wordt een mooi toernooi om voor te bereiden. Ik hoop dat iedereen in vorm is - ikzelf ook. Het zal me goed doen om enkele matchen in de benen te hebben voor de start. Maar alles zal vanaf nu heel snel gaan. Daar zal ik me bewust van moeten zijn.”

Want Hazard sukkelde de voorbije week bij Real Madrid opnieuw met een blessure, ditmaal aan de dij. “Ik heb nog altijd wat pijn aan de dij en bekijk met de medische staf en de coach wat we doen: nog even alleen trainen of niet. Ik ben natuurlijk nog geen 100 procent. Maar mentaal zit het goed en fysiek zal mijn vorm stap per stap terugkomen. De oefenmatchen zullen me alleszins goed doen. Hopelijk ben ik dan helemaal klaar voor de eerste match, op 12 juni tegen Rusland. De komende twee weken worden alleszins belangrijk, want met pijntjes spelen is zeker niet leuk.”

Hazard kwam ook even terug op zijn turbulent jaar in Madrid, waarin hij van de ene blessure in de andere sukkelde. Aan een vertrek denkt hij weliswaar niet. “Ik heb nog drie jaar contract bij Real, dus een terugkeer naar Engeland is niet aan de orde. Iedereen weet dat mijn eerste twee jaren niet goed waren, dus ik wil eerst me bewijzen bij Real Madrid. Daar ga ik alles aan doen. Het vertrek van Zidane? Ik ben erg ontgoocheld. Individueel heb ik hem niet kunnen geven wat ik in me heb en dat is teleurstellend. Maar hij weet dat ik hem hoog inschat zowel qua speler als trainer. Uiteindelijk heb ik toch twee mooie jaren met hem beleefd en daarvoor wil ik hem bedanken.”

Volledig scherm © Photo News