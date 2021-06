Eden Hazard: “Stel nu dat ik een goed toernooi speel en we verliezen in de halve finale… Dan is het geen goed EK”

Over z’n laatste basisplaats zijn ze in Madrid nog steeds niet uitgeraasd.

“Adiós, Eden.”

Die lachpartij anderhalve maand terug – vlak na die kansloze uitschakeling tegen Chelsea – met zijn ex-ploegmaats Zouma en Mendy heeft er diepe wonden geslagen.

Excuses bleven nochtans niet uit. En Eden Hazard was naar eigen zeggen zelf óók geschrokken van de beelden. Maar de stemming in Spanje en Madrid blijft desondanks onveranderd.

Na de ommekeer tegen Denemarken schreef AS: “Lukaku en De Bruyne zetten Hazard nog meer in de schaduw.”

Om maar te zeggen: er zal nog veel water naar de zee moeten vloeien, wil Eden ooit weer die graag geziene jongen worden in Madrid.

Quote Ik heb getwijfeld, ja, of ik fit zou geraken voor dit EK. Ik heb drie keer mijn enkel gebroken… Die zal misschien nooit meer dezelfde zijn als tien jaar geleden. Dat is iets waar ik mee moet leren leven. Eden Hazard

Twee non-seizoenen hebben hem niet geholpen. Deels zijn fout – als je bij Real tekent, kom je niet met zeven kilogram overgewicht toe op de eerste training. Deels het gevolg van pech – die tackle van Meunier als beginpunt. Sinds die noodlottige avond tegen PSG, in het najaar van 2019, plukt Eden de dag. Het kan dat-ie vanavond tegen de Finnen vier man dribbelt en vervolgens achter zijn steunbeen de assist voor de 0-1 trapt. Maar evengoed kunnen de acties uitblijven. En (nog) verontrustender: morgenochtend kan-ie zomaar opnieuw mankend de tarmac opstappen, richting België.

Laat ons hopen van niet.

We zullen de beste Hazard nodig hebben om Europees kampioen te worden.

Die twee jaar kommer en kwel hebben er evenwel voor gezorgd dat Eden op zijn 30ste – jammer genoeg – een mysterie is geworden.

“Ik heb getwijfeld, ja, of ik fit zou geraken voor dit EK. Ik heb drie keer mijn enkel gebroken… Die zal misschien nooit meer dezelfde zijn als tien jaar geleden. Dat is iets waar ik mee moet leren leven. Maar ik heb nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten – ik weet wat ik kan op een veld.”

Volledig scherm Eden Hazard tijdens de persconferentie. © KBVB

Zes wedstrijden op een rij was het afgelopen jaar zijn maximum. Net geen 300 minuten, zonder terugval. Een zeldzame koersstijging in z’n grillige grafiek. De extreme druk en de hoge verwachtingen die hij al die tijd in Madrid heeft moeten torsen – “de druk is inderdaad… enorm”, zullen hem niet geholpen hebben. Het feit dat hij amper Spaans spreekt evenmin. En wat de medische staf betreft: zijn voorkeur gaat uit naar die van onze nationale ploeg. Eden Hazard is overigens nog steeds niet helemaal overtuigd dat het plaatje in zijn enkel niet de stoorzender is.

Drie weken bij de Rode Duivels hebben hem evenwel deugd gedaan. Een andere setting, een ander klimaat – en dan hebben we het niet over de temperatuur. “Eden is weer Eden”, glunderde Roberto Martínez vorige vrijdag nog. Ook hij ziet een verschil tussen de Hazard in het witte shirt van de Koninklijke en die in dat rode truitje van België.

Quote Eden zal nog een groot aandeel hebben op dit EK. Ik heb hem zien groeien. Kevin De Bruyne

Het is een publiek geheim dat Eden Hazard zich bij de nationale ploeg beter in zijn vel voelt. Daar waar hij helemaal zichzelf kan zijn. Waar hij kan grappen en grollen met z’n ploegmaats. Waar het krediet dat hij bij de waarnemers heeft opgebouwd vele malen groter is dan in Madrid. En waar hij bijgevolg tijd krijgt om weer naar zijn beste vorm toe te groeien.

Zijn tien zwakke minuten in de uitwuifwedstrijd tegen Kroatië – hij tjokte maar wat rond – was geen voorpaginanieuws. Het ging over een machtige Lukaku. Zelfs over Chadli. En toen-ie een weekje later, hier in Sint-Petersburg, in het slotkwartier een paar flitsen van z’n kunnen etaleerde, was het glas voor veel Belgen halfvol. Ook na z’n assist voor De Bruyne tegen Denemarken.

“Wanneer dit EK voor mij geslaagd is? Stel nu dat ik een goed toernooi speel en we verliezen in de halve finale… Dan is het geen goed EK.”

Eden Hazard is in z’n binnenste uit op eerherstel. Op dat magische moment waarop híj de beker in de lucht mag steken.

“Eden zal nog een groot aandeel hebben op dit EK”, voorspelt De Bruyne. “Ik heb hem zien groeien.”

Volledig scherm © Photo News

En ook José Mourinho voorspelt mooie weken. “Eden is in Madrid in een negatieve dynamiek geraakt door zijn blessures, maar nu zit hij bij de Rode Duivels. Je voelt dat hij een goeie relatie heeft met Martínez. Volgens mij zal België het EK afsluiten met Eden, De Bruyne en Witsel op de top van hun kunnen.”

Als Mourinho het zegt…

“Ik ben nog geen honderd procent”, tempert Hazard zelf. “Voor negentig minuten is het nu nog te vroeg. We zien wel of het er vijftig of zestig worden. Nu, sowieso speel ik liever zeventig goeie dan negentig middelmatige minuten. Kijk, het plan was om me beetje bij beetje klaar te stomen voor de knock-outfase. Ik heb dus nog één wedstrijd voor de achtste finales beginnen.”

Waarna het geruststellend klonk: “Ik voel me best oké. Weet je, ik heb het voorbije seizoen heel weinig weken gekend zonder pijn, maar hier loopt het goed.”

Vamos, Eden.

Volledig scherm © Photo News