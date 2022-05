Eden Hazard over toekomst bij Rode Duivels: “Of ik doorga na Qatar? Ik weet het echt nog niet”

Rode DuivelsEden Hazard (31) praatte vrijuit over verleden, heden en toekomst — de twee jaren miserie hopelijk snel vergeten. “Ik moet het vertrouwen terugvinden. In mezelf, in mijn lichaam, in mijn bewegingen.”

Dit zei bondscoach Roberto Martinez nog over Hazard:

’s Morgens glunderde hij toen zijn voetafdrukken op de Walk of Fame werden onthuld. Hij is één van de internationals met meer dan honderd caps.

Hij deed het op z’n Hazards. Met de glimlach, ietwat nonchalant. Achteloos, zo u wil. Zoals hij zich vijf uur later ook presenteerde op de persbabbel in Tubeke. Uitgefeest na de Champions League-overwinning met Real Madrid. Hij was naar eigen zeggen “nog een beetje moe”.

Beginnen deed hij met een vriendelijke “bonjour, bonjour”. Gevolgd door een plaagstoot naar een collega van L’Équipe. “Jij ziet er altijd mooi uit.”

Om daarna met open vizier te antwoorden op de vragen die hem gesteld werden. Over zijn toekomst grijnsde hij: “Ik denk dat iedereen mijn boodschap zondagavond wel begrepen heeft (Hazard zei dat hij volgend seizoen zou blijven bij Real, red.). Karim (Benzema, red.) gaf me de micro — ik wist niet eens dat ik iets zou zeggen — en wat ik zei, kwam spontaan. Weet je, ik ging naar Real voor de kers op de taart van mijn carrière. Ik kwam in supervorm toe bij de mooiste club ter wereld. Het ging niet goed. Ik was wat triest, een beetje ontgoocheld ook. Op persoonlijk vlak waren er veel slechte momenten, maar niet alles was slecht, hé.”

“Ik heb toffe mensen ontmoet, ik heb met topspelers gevoetbald. Ik heb bovendien nog een contract van twee seizoenen. En alle omstandigheden zijn goed zodat ik volgend jaar mijn normale niveau kan halen. Het is zaak voor mij om zowel fysiek als mentaal een goede voorbereiding te hebben komende zomer. Ik ben ervan overtuigd dat er nog mooie jaren zullen volgen. Ik twijfel niet, hoor. Ik moet enkel het vertrouwen terugvinden. In mezelf, in mijn lichaam, in mijn bewegingen. Dat Mbappé ervoor koos om bij PSG te blijven? Tant mieux, de concurrentie is zonder hem al stevig.”

Volledig scherm © BELGA

Om er nadien nog aan toe te voegen: “Ik heb nooit zin gehad om te vertrekken bij Real. Integendeel. Ik werd twee jaar lang gehinderd door het plaatje in mijn enkel. Ik kan iets bijdragen aan de ploeg, dat weet ik. Ik wil spelen, minuten maken en dan zullen we de echte Eden Hazard zien. Ook bij de nationale ploeg. De laatste jaren speelde ik één goede wedstrijd, op het EK tegen Portugal. En ik blesseerde mij. Dat gaf me een coup au moral. Ik had alles gegeven om helemaal klaar te zijn en het werkte niet. Maar nu komt het WK in Qatar eraan. We gaan naar daar om iets magnifique neer te zetten. Met de hoop om te winnen, dat moet het doel zijn.”

Hazard beloofde de Real Madrid-fans enkele dagen geleden nog het volgende:

Ballon d’Or

Wat er na het WK in Qatar gebeurt, weet Hazard naar eigen zeggen niet. “Ik heb er wel al met mijn familie over gesproken. Maar op dit moment is het moeilijk om te zeggen of ik doorga of stop na Qatar. Veel zal afhangen van hoe ik mij voel. Ik weet het echt nog niet.”

Intussen barst de discussie over wie de Ballon d’Or zal winnen weer volop los. Met Karim Benzema als de absolute topfavoriet, met Thibaut Courtois als outsider. Allebei een uitstekend seizoen bij mekaar gevoetbald. “Wie er gaat winnen? Ik denk Karim. Er zijn veel spelers die er een superbe jaar hebben opzitten - Thibaut, Mané, Vinicius... Je weet het natuurlijk nooit, maar Karim verdient het. Hij stond er voor Real in de achtste finale, de kwartfinale, de halve finale en de finale van de Champions League. Bovendien won hij met Frankrijk ook de Nations League. Thibaut zal volgens mij bij de eerste vijf eindigen.”

Hazard keek nog één keer in het auditorium en besloot. “Spelen, scoren en het WK halen. Een compleet seizoen zonder al te veel problemen. En vooral: plezier maken. Daar droom ik van.”

Toen hij zich rechtzette was de glimlach weer daar. “Merciiii.”

Volledig scherm Eden Hazard. © BELGA