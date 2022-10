Eden Hazard over Rode Duivels: “Verdienen bijnaam ‘Gouden Generatie’ pas als we iets winnen”

Rode DuivelsBinnen minder dan een maand start het WK voetbal in Qatar . Eden Hazard, de aanvoerder van de Rode Duivels , kijkt ernaar uit, zo zegt hij in een interview met de FIFA. Hij is ook enthousiast over bondscoach Roberto Martínez, maar iets minder over de bijnaam ‘Gouden Generatie’.

Bij Real Madrid krijgt hij amper speeltijd, maar toch legt hij de lat voor Qatar naar eigen zeggen hoog. “Ik wil beter doen dan op het WK van 2018", zegt Hazard. “Dat wordt niet evident, want we hebben vier jaar geleden een vrij goed WK gespeeld. Maar ik heb het geluk dat ik aanvoerder ben van een geweldige ploeg en we zijn het aan onszelf verplicht om met hoge verwachtingen naar Qatar te trekken.”

Volledig scherm Eden Hazard. © Photo News

Hazard spreekt ook vol lof over bondscoach Roberto Martínez. “Wat zijn belangrijkste bijdrage is als bondscoach? Het is moeilijk om er één ding uit te pikken. Hij brengt ons veel bij, dat bewijst hij nu al een paar jaar. Hij houdt van voetbal en probeert altijd met nieuwe methodes te komen. Hij praat zeer veel met zijn spelers en misschien is dat wel zijn grootste kwaliteit. Bij een nationale ploeg is het goed om een trainer te hebben die close is met zijn spelers, want je ziet elkaar niet zo heel veel.”

Quote Op dit moment is alles weer normaal en ik kijk ernaar uit om op het veld te bewijzen dat ik nog altijd mijn beste niveau kan halen. Eden Hazard

Voorts zegt Hazard ook dat hij geen grote fan is van de bijnaam ‘Gouden Generatie’. “Of we die verdienen? Neen, ik vind dat we eerst iets moeten winnen. Natuurlijk hebben we veel talent in onze groep, maar we hebben nog geen trofee gepakt. Als we die bijnaam écht willen verdienen, dan vind ik dat we dat eerst nog moeten doen.”

Het blijft wel de vraag hoe fit Hazard zal zijn in Qatar. Bij Real Madrid krijgt hij amper speelminuten van Carlo Ancelotti. “Mijn blessures? Het is wat tricky geweest. Er waren een paar dingen: blessures, maar ook twijfels en zo. Maar op dit moment is alles weer normaal en ik kijk ernaar uit om op het veld te bewijzen dat ik nog altijd mijn beste niveau kan halen.”

Volledig scherm Ancelotti met Hazard. © AFP

