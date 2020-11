Eden Hazard of toch maar Enzo Scifo? Guy Thys of Roberto Martínez? Voetbalbond gaat op zoek naar beste elftal én bondscoach van Rode Duivels aller tijden

De supporters van de nationale ploeg kunnen de komende weken via de website van de KBVB het ‘125 Years Icons Team’ samenstellen. Daarbij kan er gekozen worden tussen 127 internationals en 11 coaches, door de bond aan de hand van verscheidene parameters gekozen. “Sinds 1895 hebben we door alle generaties heen ongelooflijke talenten zien passeren wat het voor de fans niet evident maakt om knopen door te hakken”, zegt bondswoordvoerder Stefan Van Loock. Op elke positie van de 4-3-3 zullen supporters moeten kiezen tussen bijvoorbeeld spelers die nu nog actief zijn, zij die het mooie weer maakten tijdens het WK in Mexico ‘86 of de oude gloriën die in 1920 in Antwerpen de voetbalfinale van de Olympische Spelen wonnen.