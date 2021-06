Eden Hazard: “Mijn enkel zal nooit meer dezelfde zijn”

Eerder kondigde bondscoach Martínez al aan dat Eden Hazard zou starten tegen de Finnen, maar onze aanvoerder onthult dat een hele wedstrijd spelen nog wat voorbarig is. “We gaan zien hoe de wedstrijd verloopt, maar ik ben wellicht nog niet klaar voor 90 minuten. Maar ik ga zoveel mogelijk minuten spelen op hoog niveau. Als het er vijftig zijn, zijn het er vijftig. Als het er zestig zijn, zijn het er zestig. We zullen zien. Ik heb nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten, wel of ik 100 procent fit zou geraken voor het EK. Ik heb drie keer mijn enkel gebroken, die zal nooit meer dezelfde zijn als tien jaar geleden. Maar ik weet dat als ik in vorm ben, ik me kan bewijzen op het veld. Daar ben ik nu mee bezig.”

Eden Hazard mikt dus vooral op de knock-outfase om topfit te geraken. “Ik ben nog niet honderd procent, maar wel klaar om te starten. Maar dat was het plan, om me geleidelijk aan te brengen. Het is vooral belangrijk om helemaal fit te zijn in de knock-outfase. Dan moet ik in topvorm zijn. Of ik tweede wil worden voor een beter speelschema? Jullie weten hoe ik daarover denk, net zoals onze coach. We willen altijd winnen.”

“We moeten werken om nog beter te worden”, gaat de kapitein verder. “We doen ons best om beter te worden, te beginnen met morgen. Het toernooi is nog lang en we proberen zo ver mogelijk te geraken. Er zijn nog verbeterpunten, maar we zijn er om daaraan te werken.”

Quote Wanneer dit toernooi een succes is voor mij? Wanneer ik speel, doelpunten scoor en mijn team kan doen winnen. Eden Hazard

“Alle spelers die op het veld staan, dragen veel bij. We zijn beter met Axel, Kevin en ikzelf erbij, maar als dat niet het geval is, staan er andere spelers op om ons te vervangen. Dat is zeker. Dat we favoriet zijn voor dit EK? Als we allemaal op hetzelfde moment fit zijn, misschien wel.”

Waarna Hazard zijn eigen ambities voor dit EK uitspreekt. “Wanneer dit toernooi een succes is voor mij? Wanneer ik speel, doelpunten scoor en mijn team kan doen winnen. Het zal vooral van de resultaten op het toernooi afhangen of het geslaagd is. Met een halve finale of verloren finale zal niemand blij zijn. En voor mij persoonlijk? Ik speel liever 70 sterke minuten dan 90 matige.”

