Eden Hazard hervat groepstraining bij Real en mikt op CL-duel tegen Liverpool

Volgens MARCA mikken Real en Hazard op een wederoptreden in de wedstrijdselectie tegen Liverpool. Real speelt dinsdag al in eigen huis tegen de Engelse kampioen in de kwartfinales van de Champions League. Afwachten of we Hazard dan alweer in de ploeg of op de bank bij Zidane zien. Als hij echt weer fit zou zijn, is dat in elk geval goed nieuws voor de Madrilenen én de Rode Duivels. Fingers crossed.