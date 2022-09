Eden Hazard feestend gefilmd twee dagen voor Oranje, Catalaanse pers: “Zijn houding is verre van voorbeeldig”

VoetbalOp sociale media dook een video op van een feestende Eden Hazard in de Brusselse nachtclub ‘Bloody Louis’. Gefilmd vorige vrijdag, amper twee dagen voor het Nations Leagueduel tegen Nederland. Het filmpje wordt op kritiek onthaald in de Catalaanse pers, al waren die avond meerdere Rode Duivels tijdens een vrij moment op stap.

Eden Hazard dook, net zoals andere Rode Duivels, vorige week vrijdagavond het nachtleven in Brussel in. Ze kregen toen een vrije dag van bondscoach Roberto Martínez en moesten zich pas zaterdag weer melden bij de nationale ploeg. Amper twee dagen later stond het Nations League-duel tegen Nederland op het programma. Het is niet geweten hoelang Hazard in de nachtclub ‘Bloody Louis’ bleef en hoeveel hij had gedronken.

Hij werd hoe dan ook gefilmd - de video van de feestende Hazard leverde hem kritiek op in de Catalaanse pers. De Barcelona-gekleurde media stookt graag bij Real Madrid. “Eden Hazard is betrapt op feesten met een mysterieuze vrouw”, titelt Sport. “Enkele dagen geleden klaagde Hazard over zijn gebrek aan speeltijd. Maar zijn houding buiten het veld is verre van voorbeeldig.”

De Madrileense media zien er voorlopig geen graten in. Hazard is niet de speler die vaak in het nachtleven wordt gesignaleerd - hij is normaal geen stapper.

Zijn beste beslissing was het alvast niet, gezien bekendheden vandaag nergens meer kunnen komen zonder te worden gefilmd. De beelden zullen zijn imago geen goed doen. Zeker niet nu zijn positie bij de Rode Duivels ter discussie staat. Bij Real Madrid is hij, onder meer door blessures, afgegleden tot bankzitter. En hij kan het gebrek aan matchritme niet meer verdoezelen. Hazard is de oude Hazard niet meer.

Hazard is een van de minst besproken spelers bij de nationale ploeg, toch wat betreft uitspattingen naast het veld. Het enige bekende schandaal is voorlopig hamburger-gate in 2011. Toen ging hij na een vroegtijdige vervanging in de interland tegen Turkije doodleuk een hamburger eten aan een kraam aan het Koning Boudewijnstadion, nog voor de match was afgefloten. Toenmalig bondscoach Georges Leekens strafte hem. In de daaropvolgende interland tegen Kazachstan moest Hazard vanuit de tribune toekijken.

Overigens gaf de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal zijn spelers na de winst tegen Polen donderdag geen vrijaf. Oranje trainde gewoon op vrijdag. Nederland won zondag van de Rode Duivels. Hazard miste een grote kans in de beginfase en speelde een matige match. Hij was wel niet de enige Duivel die zijn beste niveau niet benaderde.

