Eden Hazard, De Bruyne, maar ook De Ketelaere: bondscoach Martínez praat over de hete hangijzers

Beginnen doen we met het beste nieuws voor de bondscoach: Eden Hazard mag zich na zijn invalbeurt bij Real bij Mönchengladbach (2-2) opnieuw voetballer noemen. En daar is de Spanjaard maar wát blij mee. “Ik was erg blij, gewoon al door hem op het veld te zien en hem vrij te zien bewegen. Je ziet dat gewoon aan hem, als hij vrij kan bewegen, en dat was tegen Gladbach dus zeker het geval. Modric en hij kwamen in de ploeg en ineens slaagde Real er nog in om een zeer positief resultaat neer te zetten. Maar het grootste nieuws voor iedereen: Eden Hazard is opnieuw voetballer en hij zag er ook echt gelukkig uit op het veld.”

Quote Eden zag er gelukkig uit, geconcen­treerd op de actie en de bal. Je zag dat zijn kopzorgen achter de rug zijn Roberto Martínez

Dat Hazard in zijn korte invalbeurt al meteen vlagen van zijn klasse liet zien, verbaast Martínez allerminst. “We weten allemaal dat wanneer Eden pijnvrij is, dat hij het verschil kan maken. In élke actie. Eden is niet de speler die fysisch helemaal top moet zijn om zijn stempel te kunnen drukken op een wedstrijd. Da’s net zijn kwaliteit, zijn individuele actie, één tegen één. De manier waarop hij de pass vooruit ziet, de manier waarop hij ruimtes kan openen laat hem toe wedstrijden te beïnvloeden - ook al is hij niet 100 procent fit. Hij zag er gelukkig uit, geconcentreerd op de actie en de bal. Je zag dat zijn kopzorgen achter de rug zijn. Zidane wist op voorhand hoe hij het zou aanpakken, dit is een flinke stap vooruit voor iedereen. Ook voor de nationale ploeg is dit natuurlijk goed nieuws, je aanvoerder heb je er altijd liever bij. (...) Het zou fantastisch zijn mocht hij op dit niveau kunnen doorgaan bij Real, om zo te kunnen aantonen dat hij volledig fit is voor de interlands in november. ‘t Zou de perfecte manier zijn om 2020 af te sluiten.”

Ook Kevin De Bruyne, die andere sterkhouder bij de Rode Duivels, kwam natuurlijk aan bod. Hij moest tijdens het Nations League-duel tegen Engeland naar de kant met last in de hamstrings, maar heeft intussen hervat bij City - tegen Marseille afgelopen dinsdag was hij alweer goed voor twee assists. “Het was geen zaak om Kevin even rust te geven, hij is volledig fris en heeft wedstrijden nodig. Hij zat gewoon even met een fysiek kwaaltje, waardoor hij voortijdig gewisseld werd. Nadien hebben onze medische staf en die van Man City de handen in elkaar geslagen om hem zo snel mogelijk weer fit te krijgen en daar heeft ook City fantastisch werk geleverd.”

Maar Martínez denkt natuurlijk ook al aan de opvolging. Zo bevestigt hij dat hij voor de komende dubbele opdracht in de Nations League opnieuw beroep zal doen op enkele jonge talenten. “De beslissingen die we in oktober gemaakt hebben, kaderden in een strategie op lange termijn. Vanaf nu zullen er drie wedstrijden worden afgewerkt tijdens elke interlandperiode en het is goed om die jonge spelers al eens te laten proeven in de oefenmatchen. Vandaar dat het ook goed was dat we vijf spelers jonger dan 21 aan het werk hebben gezien bij de Rode Duivels. Dat kan alleen maar goed zijn voor de toekomst. Ik ben me ervan bewust dat we elke wedstrijd zo goed mogelijk moeten zijn, maar tegelijkertijd moeten we ook de nieuwe generatie opleiden. Ook zij moeten leren begrijpen wat er nodig is om nummer één te zijn op de FIFA-ranglijst. (...) Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de generatie die nu nog zo goed presteert, de volgende mee helpt klaarstomen voor het echte werk.”

Volledig scherm © AP

En wie dezer dagen jong Belgisch geweld zegt, zegt natuurlijk Charles De Ketelaere - ook gisteren met Club Brugge weer goed tegen Lazio. “Charles maakt al lang deel uit van onze plannen. Hij is jong, maar deed al heel wat ervaring op in de elf bij Club, ook in de Champions League. We hebben zijn ontwikkelingen altijd al van dichtbij gevolgd. Op zijn 18de zat hij al bij de nationale U21 en hij zet zijn ontwikkelingen ook op clubniveau gewoon verder. Daar zit ook een goede coach als Philippe Clement voor heel wat tussen. (...) Een jonge speler moet een belangrijke rol spelen bij de nationale ploeg van zijn leeftijdscategorie, maar soms moet hij ook een rol(letje) krijgen bij de Rode Duivels", aldus Martínez, die evenwel nog niet wil bevestigen dat De Ketelaere een selectie bij de grote jongens moet verwachten. “De U21 hebben een hele belangrijke wedstrijd in het verschiet, tegen Bosnië-Herzegovina. De kwalificatie voor het EK staat er op het spel en ook dat is belangrijk voor de ontwikkeling van een jonge speler. Maar er zullen zeker spelers zijn die de oversteek zullen maken voor de oefenmatch tegen Zwitserland.”

Waarna Martínez ook de situatie van Thomas Vermaelen nog even belichtte. “We doen er alles aan om hem deze keer wél bij ons te krijgen. We hebben goeie banden met de Japanse autoriteiten, maar we zijn ons bewust van ze daar heel strikt zijn met alle atleten. (...) We werken eraan, maar het is momenteel onmogelijk om te voorspellen of hij bij ons zal zijn. De situatie daar is ietsje meer relaxed dan in oktober, dus ik schat de kans reëel dat hij erbij zal zijn.”