Eden Hazard arriveert op oefencomplex van Real in Lamborghini van half miljoen en traint mét bal

RODE DUIVELSWeg is de ‘last’, de zware benen al minder zwaar. Eden Hazard mag er vanavond in Wales dan wel niet bij zijn, geblesseerd is hij óók niet. Dat blijkt uit de trainingsbeelden die Real Madrid deelde. We zien onze landgenoot meelopen met de groep en meetrainen met bal. En zijn aankomst in het trainingscomplex verliep ook niet onopgemerkt: Eden arriveerde in zijn Lamborghini Aventador.