DUIVELSE DILEMMA’S. “Mag ik een joker?” Kiest Romelu Lukaku voor Inter of Chelsea? En keert hij ooit terug naar Anderlecht?

Rode DuivelsTijdens het komende EK leggen wij de Rode Duivels op de rooster in de reeks ‘Duivelse Dilemma’s’. Vandaag bijt Romelu Lukaku de spits af. Onze spits krijgt tien aartsmoeilijke keuzes voorgeschoteld. Vond hij de WK-match tegen de VS of tegen Japan de mooiste? Heeft ‘Big Rom’ het meer voor Drogba of Maradona? En speelt hij liever op de PlayStation of geeft hij de voorkeur aan een film? De goudeerlijke antwoorden van Romelu Lukaku ontdek je in bovenstaande video.