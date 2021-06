DUIVELSE DILEMMA’S. “Ik let nu goed op waar ik mijn gsm leg”: aartsmoeilijke keuzes voor Leandro Trossard

Rode Duivels Vertonghen ontbreekt op training bij de Rode Duivels

15 juni Vierentwintig Rode Duivels tekenden dinsdag present voor de training van de nationale ploeg in Tubeke. Jan Vertonghen, die tegen Rusland een enkelblessure opliep, bleef binnen. Of de Belgische recordinternational donderdag in Kopenhagen kan spelen in de tweede groepsmatch tegen Denemarken, is nog onzeker.