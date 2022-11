DUIVELSE DATA. Slechts tien balcontacten in de zestien, Witsel keek vooral achterom: hoe Rode Duivels er tegen Marokko een breiwerk van maakten

Rode DuivelsIn de zone van de waarheid vond Kevin De Bruyne nooit wie hij wou. In de zestien raakte Michy Batshuayi amper een bal. Hoe de Rode Duivels er tegen Marokko op het WK voetbal een breiwerk van maakten, maar rond de zestien vooral rode lijntjes tekenden.

• KDB: 28 keer balverlies

De Rode Duivel die tegen Marokko het vaakst de bal verloor: Kevin De Bruyne. 28 keer op 77 baltoetsen. Meer dan een op drie dus en evenveel als tegen Frankrijk in de halve finale op het WK in 2018. Ook Thorgan Hazard (22 balverliezen) en Thomas Meunier (15) toonden zich niet altijd even balvast.

De Bruyne trapte wel met voorsprong de meeste passes rond de zone van de waarheid. Daar was hij de meest actieve en degene die de meeste risico’s nam. Tegen zijn gewoonte in creëerde hij ook maar amper een kans. Thorgan Hazard was op dat vlak de meest creatieve - 4 kansen.

Volledig scherm De verkeerde passes van De Bruyne. © RV

• De gemiddelde positie van de Belgen op het veld

De Bruyne (op de kaart hieronder het nummer 7) speelde gemiddeld dieper dan Michy Batshuayi (nummer 23), nochtans onze diepe spits. Zo kregen beide flankspelers (15: Meunier en 16: T.Hazard) wel een boulevard.

Volledig scherm De gemiddelde positie van de Belgen op het veld. © RV

• 111 versus 20 baltoetsen

Het vaakst aan de bal tegen Marokko: het centrale duo achterin, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Vertonghen raakte de bal 111 keer en verstuurde 103 passes (97% goed). Alderweireld deed het met 105 baltoetsen en 100 passes (97% goed). Van de spelers die meer dan een uur op het veld stonden, raakte Batshuayi de bal het minst. Tot zijn vervanging in minuut 75 amper 20 keer. Waarvan twee in de zestien van de tegenstander.

Volledig scherm De passes van Vertonghen (nummer 5) en Alderweireld (2) © RV

• Axel Witsel zocht diepte niet

Van de 78 passes die Witsel verstuurde gingen er 40 naar de vier die achter hem speelden (Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Castagne). Vijf naar de flankspelers en twaalf naar zijn partners centraal op het middenveld (Onana en Tielemans). Slechts een paar keer zocht hij echt de diepte.

Volledig scherm De 78 passes van Axel Witsel. © RV

• Veel balbezit, te weinig gevaar

Balbezit is impressionisme. De Duivels hadden tegen Marokko wel het vaakst de bal, maar deden er veel te weinig mee. In totaal hadden de Duivels slechts tien balcontacten in de box van Marokko. Met 33,3 procent balbezit haalden de Marokkanen hetzelfde aantal.

De Duivels leverden ook tien schoten af. Daarvan eindigden er slechts drie tussen de palen. Met tien schoten scoorden Marokko twee keer - vier ballen tussen de palen.

Zie hieronder het breiwerk van de Duivels met veel rode lijnen in en rond de zestien.

Volledig scherm Het breiwerk van de Duivels. © RV

