DUIVELSDEBAT. Degryse ziet belangrijke rol voor Martínez: “De wereld veroveren deed hij in Rusland, nu telt die trofee”

Rode DuivelsNog 9 keer slapen en dan trappen de Rode Duivels hun EK 2021 op gang. Doet ons land straffer dan drie jaar geleden op het WK in Rusland? Onze chef voetbal Stephan Keygnaert ging in debat met analist Marc Degryse. Vijfde en laatste topic: de rol van de bondscoach. “Martínez zijn job is nu moeilijker dan drie jaar geleden.”

Het verschil ligt soms in een klein hoekje in het internationale topvoetbal. Kan bondscoach Roberto Martínez straks het verschil maken op het EK? “Hij moet nu toch meer manager spelen dan in Rusland”, oordeelt Marc Degryse. “Drie jaar geleden was alles veel duidelijker en gemakkelijker.”

Onze analist wijst op de blessurelast. “Kompany was in Rusland het enige probleem naast het veld. Nu moet hij Witsel én Hazard fit krijgen. Hij zal dus naast zijn rol als hoofdcoach ook moeten managen om sommige spelers fit op het EK te krijgen.”

“Daarnaast is er de manier van voetballen. We zullen niet meer zo dominant spelen als in Rusland. Dat heeft hij ook al aangetoond. In Denemarken en Engeland kwamen we in de Nations League op voorsprong en dan kropen we achteruit. Ik volg Martínez daar wel in.”

“Het heeft te maken met de les die hij geleerd heeft uit de verliesmatch tegen Frankrijk op het WK. De wereld veroveren is gebeurd in Rusland, nu is die trofee het allerbelangrijkste. Het is de laatste kans voor een deel van de Gouden Generatie.”

