Duivels tegen Portugal van Ronaldo in achtste finale, daarna wachten Italië en mogelijk Frankrijk of Spanje

Rode DuivelsDuitsland heeft de scheve situatie tegen Hongarije deels rechtgetrokken: 2-2. Waardoor het België - Portugal wordt in de achtste finale zondag in Sevilla. De Rode Duivels zullen dus ‘giant killer’ moeten zijn, willen ze Europees kampioen worden. Door de nederlaag van Polen tegen Zweden en de vernedering van Slovakije door Spanje, leverde groep E geen beste derde af. Gevolg: België neemt het zondag op tegen de derde uit de ‘groep des doods’: het Portugal van huidig EK-topschutter Cristiano Ronaldo.

Eindstand Zweden - Polen: 3 - 2 Lees het verslag hier!

Eindstand Slovakije - Spanje: 0 - 5 Lees het verslag hier!

Door bovenstaande uitslagen vallen de derdes van groep B (Finland) en groep E (Slovakije) uit de boot. Daardoor treffen de Rode Duivels Portugal, de derde uit groep F. Dankzij de 2-2 in Duitsland - Hongarije en ook de 2-2 in Portugal - Frankrijk, na goals van twee keer Ronaldo en twee keer Benzema. Met alweer 5 goals, waarvan 3 penalty’s, is Cristiano Ronaldo de voorlopige topschutter van het toernooi. Aan 14 stuks zit hij in totaal op EK’s, naast 7 WK-goals. Met 109 interlandgoals ook gedeeld topschutter aller tijden. Ali Daei geëvenaard. Uitkijken wordt het ook naar de duels tussen Pepe, 38 jaar maar nog steeds mannetjesputter, en Lukaku.

Volledig scherm Historische avond voor Cristiano Ronaldo. © AP

Spanning was lang troef tijdens een waanzinnige avond, met wisselende scoreverlopen in beide duels. De slotsom: Frankrijk (5 punten) op 1, Duitsland (4 punten) op 2, Portugal (4 punten) op 3 en Hongarije (2 punten) op 4. Het onderlinge duel Duitsland - Portugal werd 4-2, waardoor Duitsland voor Portugal eindigt. De voetballogica na een onwaarschijnlijke rollercoaster -op een gegeven moment stond Hongarije zelfs tweede en lag Portugal uit het EK- dan toch gerespecteerd. Virtueel moest België op een gegeven moment ook tegen Hongarije en Duitsland. Maar Portugal wordt het uiteindelijk dus. De haast allerzwaarste weg.

Tijdslijn van slotspeeldag groep F: 11' Adam Szalai scoort in Duitsland - Hongarije (0-1): Hongarije derde 31' Ronaldo scoort (p) in Portugal - Frankrijk (1-0): Hongarije derde 45' Benzema scoort (p) in Portugal - Frankrijk (1-1): Hongarije derde 47' Benzema scoort in Portugal - Frankrijk (2-1): Duitsland derde 60' Ronaldo scoort (p) in Portugal - Frankrijk (2-2): Hongarije derde 66' Havertz scoort in Duitsland - Hongarije (1-1): Portugal derde 68' Schafer scoort in Duitsland - Hongarije (1-2): Hongarije derde 84' Goretzka scoort in Duitsland - Hongarije (2-2): Portugal derde

De ‘groep des doods’ konden we enkel nog ontlopen als Portugal met minstens vier goals verschil verloor tegen Frankrijk, én Hongarije niet won tegen Duitsland. In dat geval namen de Duivels het alsnog op tegen de derde van groep A, Zwitserland. Maar dat werd nooit een optie in de loop van de spectaculaire avond.

En ook de rest van het eventuele pad richting EK-goud oogt bijzonder zwaar. Als we voorbij Portugal geraken, wordt het de winnaar van Italië - Oostenrijk in de kwartfinale. Match die gespeeld wordt in München. Mogelijke halve finale in Wembley tegen Frankrijk, Zwitserland, Kroatië of Spanje. In de andere tabelhelft zijn de toplanden met Engeland, Duitsland en Nederland, en dus mogelijke tegenstanders in de finale, van een minder zwaar kaliber.

Kans op EK-titel? 33 procent

Als we op basis van de berekeningen van de KUL naar de kwartfinales kijken, dan lijkt een date met Italië zo goed als zeker: 86 procent kans tegenover 14 procent kans voor de Oostenrijkers. Rekenen de Duivels af met de Azzurri, dan is Frankrijk (31 procent) de meest waarschijnlijke ­tegenstander in de halve finale, ­gevolgd door Zwitserland (13 procent) en Spanje (12 procent). De drie grootste kanshebbers voor een finaleplaats tegen de Rode Duivels zijn op dit moment Engeland (21 procent), Spanje (17 procent) en Nederland (15 procent).

En om de fans van de Duivels nog een extra hart onder de riem te steken... Volgens het rekenwerk van de KUL is de kans dat de Rode Duivels op 11 juli in de finale staan op Wembley 45 procent, de kans dat we ook effectief Europees kampioen worden, bedraagt 33 procent. Was voetbal voor één keertje maar een exacte wetenschap...

