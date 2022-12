DUIVELS OP VAKANTIE. Eden Hazard gespot op Madison Square Garden - familietijd voor Alderweireld in Plopsaland

Maar onder meer Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Leander Dendoncker maken momenteel de hoofden leeg in het buitenland. De Bruyne en echtgenote Michèle verblijven met de kinderen in Lapland, Courtois en Gerzig zochten de zon én de glijbaan op op de Malediven terwijl Leander Dendoncker samen met zijn vriendin naar Japan trok. Jérémy Doku brengt zijn tijd door in Dubai.

En dan is er nog Eden Hazard. De aanvaller van Real Madrid maakte gisteren zijn internationale pensioen bij de Rode Duivels bekend. Eén dag later blijkt hij in New York van vakantie te genieten. Hazard was in Madison Square Garden een aandachtige fan van de New York Knicks.