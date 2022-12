Duivels na WK-ontgoocheling: Courtois en Mishel kiezen voor de zon, De Bruyne vertoeft in Lapland, Carrasco vertedert met zoontje

KIJK. Kat Kerkhofs wacht Dries Mertens op, Debast krijgt innige kus van vriendin: twaalf Rode Duivels vannacht geland op Zaventem

Het vliegtuig dat twaalf van de Rode Duivels en Roberto Martínez van Doha naar Brussel moest brengen, is vannacht aangekomen op Luxaviation Belgium, de zakenluchthaven van Zaventem. Vlucht BEL8FC landde even na 1u ‘s nachts op de nationale luchthaven. Eerder op de dag was al een kleine delegatie Duivels (op eigen kosten) naar België teruggekeerd.

