Duivels loten Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland op weg naar Qatar: “Beter (té) veel dan geen matchen”

“We zullen maximaal getest worden,” meende bondscoach Roberto Martinez gisteren. Nou, dat willen we straks wel eens zien. Wales zit onder Ryan Giggs in de winning mood - straks gaan ze naar het EK en ook de Nations League B-poule werd gewonnen. Dat geldt in beide gevallen ook voor Tsjechië, dat vanuit pot drie aan de Rode Duivels werd gekoppeld. Nog in de groep: Wit-Rusland en Estland, twee landen om ‘de hoop’ te vullen: “We weten hoe competitief Wales is”, opende Martinez. Zweden, Zwitserland en Polen werden gemeden uit pot 2. “Ik ben er als manager in 2007 (bij Swansea, red.) van start gegaan en heb er nog veel goeie contacten. Ik ken hun passie, er hangt momenteel een heel goed gevoel rond de ploeg van Giggs. Tsjechië is een gelijkaardig verhaal. Ze hebben veel goeie, jonge spelers en zijn op goede weg. Het zijn teams die ons zullen testen, net als bij een Europese kwalificatie wordt het moeilijk. Wit-Rusland is nieuw voor ons - vraag maar aan de Nederlanders hoe moeilijk ze te bespelen zijn. En in Talinn hebben we het tot slot niet gemakkelijk gehad in de vorige kwalificatiecampagne voor het WK”.

Quote Het wordt druk, we zullen ons goed moeten voorberei­den. Het stoort me niet, maar dit is wel een nieuw gegeven Roberto Martínez

Martinez benadrukte tijdens zijn betoog meermaals dat het belangrijk wordt om straks alles goed te managen. In een razend druk 2021 volgen in maart al de eerste kwalificatiematchen voor het WK 2022: “Niet alleen moeten we daar goed starten. Die matchen dienen ook als voorbereiding op het EK. Tegen die tijd zullen we min of meer weten hoe onze EK-ploeg eruit zal zien”. Na het Europees Kampioenschap in juni volgt in september een tweede drieluik voor Qatar 2022, één maand voor de Final Four van de Nations League. En alsof dat nog niet genoeg is, volgen ook de laatste twee of drie kwalificatiematchen voor het WK nog eens midden november: “Het wordt druk, we zullen ons goed moeten voorbereiden. Het stoort me niet, maar dit is wel een nieuw gegeven. Deze kwalificatieronde wordt in drie ‘camps’ afgewerkt. Dat is een ander gegeven. Als je eens een slechte week hebt, dan kan je gestraft worden. Dit terwijl je ook nog een EK en een Nations League-finale moet voorbereiden”.

De load is enorm… en mogelijk de grootste tegenstander van de Rode Duivels. Met spelers, die bij topclubs in topcompetities en Europa in het voorjaar nog volop om de prijzen zullen strijden: “Rond die tijd zal de vermoeidheid spelen”, merkte Martinez op. “En dan zijn er de kwalificatiematchen én moet je het EK voorbereiden. Maar ok, het is wat het is. Het was meer vervelend om in maart en in juni dit jaar géén matchen te hebben”. Vandaag moet blijken welke tegenstanders onze Rode Duivels wanneer ontmoet. Als deelnemer aan de Final Four van de Nations League is ons land al verzekerd van barragewedstrijden, mocht groepswinst er straks niet inzitten. Maar dat zou er tegen deze tegenstanders nog moeten aan mankeren.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook.