Duivels droomscenario in Sint-Petersburg: dubbel van machtige Lukaku en goal Meunier nekken Rusland

Hoezo, Rusland uit ging niet makkelijk worden? 26.000 fans in het Krestovsky Stadium gingen voor een heksenketel zorgen. Ze zorgden vooral voor een negatieve noot door knielende Rode Duivels vlak voor de aftrap uit te fluiten. Het moet het innerlijke vuur in voorvechter Lukaku nog meer aangewakkerd hebben. En dat stond al op zenit. Er was zijn gouden droom, zijn droom om topschutter van het EK te worden. En dan was er ook nog zijn Inter-maatje Christian Eriksen enkele uren eerder nog voor het leven vocht. Alsof het zo moest zijn, profiteerde Lukaku na amper tien minuten van een flagrante Russische fout. Van de UEFA-regels ook: omdat Semenov niet gehinderd werd bij zijn blunder, werd Romelu niet afgevlagd voor buitenspel. ‘Eat that’, uitfluiters. In de slotminuten zorgde hij nog voor de 0-3. Nummer 62. Wie houdt de tel bij?