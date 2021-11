Duivels dicht bij vijfde groot toernooi op rij, maar Martínez rekent zich nog niet rijk: “We moeten geconcentreerd blijven”

De Rode Duivels kunnen zich morgen tegen Estland verzekeren van het vijfde grote toernooi op rij. “Dat zou voor het eerst in de geschiedenis van het Belgisch voetbal zijn”, heeft de bondscoach z'n huiswerk gemaakt. “Maar dat zijn dingen voor na de wedstrijd. Er zijn eerst nog 90 minuten te spelen, waarin we geconcentreerd moeten zijn. Of het nog speciaal is? Zeker, kwalificatie voor een groot toernooi is nooit vanzelfsprekend. We hebben onszelf tijdens de voorbije zes wedstrijden in een goeie positie gebracht, morgen spelen we voor eigen volk. Daar moeten we van genieten, maar ik heb ook al grote landen gezien die het moeilijk hadden in de laatste twee matchen.”

Benteke start

Martínez zal morgen dan ook niet experimenteren. “We spelen altijd om te winnen. We willen spelen met veel intensiteit, aan een hoog tempo. Dan zien we wel wat het resultaat wordt. Wat de opstelling betreft, is continuïteit is belangrijk. Bovendien verdienen de spelers die belangrijk waren in deze kwalificatiewedstrijden het om te spelen. We missen wel enkele spelers, dus er liggen kansen voor anderen.”

De bondscoach wilde nog niet in z'n kaarten laten kijken, maar één basisspeler gaf-ie wel al prijs. “Christian Benteke zal starten. Hij heeft altijd hard gewerkt, maar de concurrentie in de spits is natuurlijk niet min. Lukaku is heel regelmatig en Batshuayi deed ook altijd goed. Dit is een mooie kans voor Christian. Dat hij gisteren niet meetrainde, was helemaal volgens plan.”

Volledig scherm Roberto Martínez © VTM Nieuws