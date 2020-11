Dries Mertens tevreden na zege én doelpunt in ‘zijn’ Leuven: “Soms moet je eens verdedigen”

Dries Mertens scoorde in ‘zijn' Leuven, de stad waar het voor hem allemaal begon. “Scoren in Leuven, leuk hé. Al is het zonder publiek wel niet hetzelfde. Ik had deze week nog een podcast beluisterd waar Luc Nilis sprak over zijn traptechniek. Ik heb daar aan gedacht en het lukte.”

“Kijk, we hebben 2-0 gewonnen tegen Engeland. Hoe maakt niet uit, want winnen is winnen. Er zijn natuurlijk werkpunten, maar we scoren wel twee keer tegen een team dat weinig goals tegen krijgt. Een team dat ook met vijf achterin speelt. Soms moet je eens verdedigen. Tegen Frankrijk kwamen we op het WK ook 1-0 achter. Zij verdedigden toen ook en dan kwam het verhaal dat wij slecht speelden. We mogen dus wel eens positief zijn. Het is jammer dat Denemarken in het slot nog scoorde tegen IJsland, nu moeten we woensdag nog eens aan de bak.”