Dries Mertens over het vaderschap en zijn toekomst bij Napoli: “Vind het vreemd en snap het niet zo goed”

Hij had de voorbije dagen wat pijn aan de dij.

Vandaar dat hij zowel tegen Polen in de heenwedstrijd als in Wales niet speelde. “Het was beter om geen risico’s te pakken”, aldus Mertens. “Ik ben een speler zonder contract, hé.”

Waarna hij het even had over zoontje Ciro. “Ik ben nog gelukkiger dan voordien. Vader worden is iets speciaal. Het is nog mooier dan gedacht.”

Een liefdevolle lach volgde.

Mertens werd serieuzer als het ging over zijn toekomst. “Met welk gevoel ik de zomer inga? Weet ge wat, ik ben rustig. Ook al denk ik er natuurlijk veel aan. Er zijn wel wat dingen gebeurd, hé. Ik dacht dat ik zou blijven bij Napels, maar er is nog geen aanbieding gekomen. Het is vreemd dat ik zo lang moet wachten en ik snap het niet zo goed. Daarom is het goed dat ik hier ben tussen de jongens - dat ik niet lig te piekeren op vakantie. (lachje) Al zal dat vanaf overmorgen wel stilaan beginnen.”

Voorts zei Mertens dat het voor de Belgen “heel belangrijk” is om “te winnen” in Polen. “Ik heb het stadion gezien en het zal vol zitten. Ik verwacht een mooie wedstrijd.”

En hij snapt enigszins dat de kritiek op de nationale ploeg groter is geworden de laatste maanden. “Die komt er altijd als mensen veel verwachten. Dat mag ook, maar soms mag het niet te veel zijn. Wij zijn een heel goede ploeg. We mogen het verlies van Mousa Dembélé, Fellaini en Kompany niet onderschatten. Langs de andere kant zag ik op training jongens met kwaliteit. Zitten we in een overgangsfase? Soms is het goed om niet met te veel verwachtingen naar een toernooi te trekken. Misschien kunnen we op die manier verrassen.”

Of we Mertens na het WK nog terug zien als international lijkt een uitgemaakte zaak. “Zolang men mij oproept, ben ik beschikbaar. De voetbalbond - en de bondscoach speelt daar een héél grote rol in - is bijzonder professioneel geworden. Het is een plezier om naar de nationale ploeg te komen. Maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat er een dag komt dat ik geen ‘belletje’ meer zal krijgen.”

