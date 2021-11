Dries Mertens krijgt voor aftrap tegen Estland huldiging voor 100ste cap

Rode Duivels “We moeten deze generatie meer apprecië­ren”: bondscoach Martínez vindt dat we verder moeten kijken dan de lege prijzen­kast van Rode Duivels

Roberto Martínez kreeg al meermaals het verwijt te conservatief te zijn in de selectiekeuze. Maar voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijden treedt hij uit zijn comfortzone. In een gesprek met Gilles De Bilde voor VTM Nieuws vertelt de bondscoach over die geleidelijke vernieuwing, maar ook over de huidige ‘Gouden Generatie’ die nog maar één kans heeft om een trofee te pakken. “Deze generatie staat of valt niet met zilverwerk. We moeten deze ploeg meer appreciëren.”

8 november