Dries Mertens kijkt uit naar België-Engeland in zíjn Leuven: “Ik had het stadion in mijn eentje kunnen vullen”

Rode DuivelsEen ontspannen Dries Mertens sprak de pers toe in aanloop naar België-Engeland van zondag. Uiteraard ontspannen, want de match is aan Den Dreef in Leuven. Dat is voor Mertens als thuiskomen. “Leuven blijft mijn stad, ik heb net een huis gekocht op nog geen 500 meter van het stadion”, lachte Mertens. “Het wordt speciaal.”

De obligate vraag over het coronavirus leidde de persconferentie in. “Voor mij verandert het niet zo veel eigenlijk. Ik probeer met alles zo positief mogelijk om te gaan. Ik geniet van de momentjes thuis en van de rust die ik nu misschien wat vaker vind. Sommigen worden zelfs gezonder en gaan meer sporten. Ik ga nu misschien een keertje minder per week op restaurant. Dat is het enige”, lachte Mertens.

Leuven dan. De stad waar Mertens tot z’n elfde voetbalde. Bij Stade Leuven, in de schaduw van het huidige stadion van OH Leuven. “Ik heb er vijf-tegen-vijf gespeeld op kleine veldjes. Op het hoofdveld heb ik nooit gespeeld, ik ben er alleen ballenjongen geweest”, aldus Mertens die zo wél nog een nadeel van de coronacrisis vond. “Dát vind ik wel jammer, dat er door Covid-19 geen mensen kunnen komen kijken. Ik had het stadion alleen kunnen vullen. Ik heb net een huis gekocht op 500 meter van het stadion. Leuven blijft mijn stad. OHL is niet zo hard mijn club, maar het is wel leuk om in Leuven te kunnen spelen. Heel veel vrienden en familie vonden het jammer dat ze niet konden komen. Ik zit nu al 8 jaar in Napels. Mensen komen daar wel soms op bezoek, maar dat is toch nog anders.”

Mertens sloot pas na de interland tegen Zwitserland aan bij de groep en liet zich gisteren meteen gelden met een kapbeurt voor Jan Vertonghen. “Dat is dan ook weer iets dat ik kan”, lachte Mertens. “Ik hoop dat jullie niet te veel inzoomen op het kapsel van Jan.”

Oudjes? “Oei, dat woord liever niet gebruiken”

Tegen de Zwitsers trad een jonge Belgische ploeg aan. Zonder veel van de ‘oudjes’. “Oei, ik voel me nochtans heel jong hoor”, aldus Mertens. “Gelieve dat woord niet meer te gebruiken. Ik hoor heel wat stemmen dat die wedstrijd niet goed was, maar ik vond dat net een heel positieve wedstrijd. Ondanks de achterstand wilden we daar duidelijk winnen. Ik denk dat zo’n wedstrijden heel belangrijk zijn. Voor de toekomst en voor de jongens die minder spelen. Het is goed dat we aan de lange termijn denken. Het zijn kansen om dingen uit te proberen en jongens minuten te gunnen.”

Batshuayi scoorde twee keer tegen Zwitserland en wipt zo over Mertens op de topschutterslijst aller tijden bij de Rode Duivels. “Ach, dat wist ik zelfs niet”, verbaasde Mertens zich over de statistiek. “Kijk, ik ben niet echt een spits. Je ziet aan Michy dat hij tevreden is als hij scoort. Ik ben dat niet, ik moet goed spelen. Hij is een échte spits. Hij heeft één kans nodig om te scoren, ik tien. Dat is een groot verschil.”

Martinez? “Ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over hem”

Mertens kreeg nog wat vraagjes in de marge. Over de rol van bondscoach Roberto Martínez bijvoorbeeld: “Ik kan alleen maar positieve dingen zeggen”, begon Mertens. “Ik heb heel veel gespeeld onder hem en er heel veel en van geleerd. Ook op de trainerscursus bijvoorbeeld. Hij is bezig met de jeugd, met Belgische clubs, met de toekomst. Hij denkt niet aan zichzelf. Hij wil niet alleen nu succes, maar ook in de toekomst. Ik hoop zondag zijn 50ste cap te kunnen vieren met een overwinning.”

