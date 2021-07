Dries Mertens geopereerd aan linkerschouder

Rode Duivels Volgens Nederland is de nederige Belgische fan verdwenen: “Ze zijn echt vol Hollands gegaan”

2 juli Nederlanders kijken met verbazing - en jaloezie - naar hoe ons land massaal achter de Rode Duivels staat, en rekent op een overwinning vanavond in de kwartfinale tegen Italië. “Het zelfbewustzijn is ‘on-Belgisch’ groot”, schrijft het Algemeen Dagblad. “Van overdreven nederigheid, een eigenschap die de zuiderburen nogal eens hinderde, is geen sprake meer.”