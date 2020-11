Dries Mertens, de ‘chouchou van Martínez’, heeft tonnen respect voor bondscoach: “Hij zei me dat ik zou scoren”

Time-Out Dries Mertens kruipt in rol van gelegen­heids­kap­per Rode Duivels en werkt snit Jan Vertonghen bij

12 november Een rustige dag voor de Belgen in aanloop naar de Nations League-partij van zondag in Leuven tegen Engeland. Wat een Rode Duivel dan zoal doet? Zijn haar laten bijwerken - zeker in tijden van lockdown met gesloten kapperszaken geen evidentie. Gelukkig is er bij de nationale ploeg eentje die met een tondeuse overweg kan: Dries Mertens. Dat had zelfs de Tunesische kapper die de kapsels van onze Duivels tijdens het WK 2018 in Rusland onder handen nam, al door. “Ik zie hier zelfs een opvolger. Dries Mertens had kapper kunnen worden”, aldus de man twee jaar geleden. Dat moet Vertonghen, die gisteren een uur speelde tegen Zwitserland, onthouden hebben. Hij vertrouwde Mertens Mertens toe om de tondeuse te hanteren. De verdediger was alvast fier op het resultaat: met de duim omhoog deelde hij op zijn Instagrampagina een voor- en nafoto.