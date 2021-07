Drie Italo-Belgen over de hartverscheurende keuze tussen België en Italië: “Lukaku is een wereldspits, Immobile niet”

Felice Mazzu - 55 jaar - trainer Union: “Verwacht tactisch en gesloten duel”

“Ik krijg 101 aanvragen op dit moment. Staat er wat te gebeuren vrijdag, misschien?” Felice Mazzu moet lachen als we hem opbellen. “Talkshows, radioprogramma’s,…de mensen vergeten dat ik in volle voorbereiding zit met Union op het nieuwe seizoen.” Maar op weg naar training kan het telefonisch wel even voor de Belgische Italiaan of is het nu Italiaanse Belg. Kleur bekennen ligt moeilijk voor Mazzu. “Er hangen thuis in elk geval geen vlaggen uit het raam, geen Belgische en geen Italiaanse”, vertelt hij. “België is het land waarin ik ben opgegroeid en waarin ik leef. Het land dat mijn ouders kansen heeft gegeven om een toekomst uit te bouwen voor hun gezin. Maar Italië, dat zit in de genen, Italië zit in mijn hart. Laat ik het zo stellen: de ploeg die vrijdag wint mag van mij Europees Kampioen worden.”

Volledig scherm Felice Mazzu is in volle voorbereiding met Union. © BELGA

Felice Mazzu is geboren in Charleroi, maar zijn roots liggen in het zuiden van Italië. Papa Pasquale en mama Anna emigreren in de jaren 50 naar België op zoek naar een beter leven. “Maar mijn link met Italië is altijd intact gebleven”, zegt Mazzu. “Al keer ik eigenlijk minder vaak terug dan ik zou willen. Reggio Calabria ligt in de schoentip van de laars, toch 2.500 kilometer van hier. Dan ga je niet snel, snel een paar dagen over en weer. Als ik ga moet dat minstens voor tien dagen zijn en die tijd heb ik helaas niet. Voor mijn vrouw Julie en mijn kinderen Nando en Luna zou het kunnen in de schoolvakanties, maar dan ligt mijn focus op het voetbal.”

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen nodigt Mazzu ‘la famiglia’ vrijdagavond uit bij hem thuis in Pont-à-Celles, net boven Charleroi. “Mijn ouders komen en ook mijn broer Antonio en mijn zus Pasqualina. Het wordt een avond met Italiaanse gerechten en Italiaanse wijn, gewoon omdat we fijnproevers zijn, meer hoef je er niet achter te zoeken.” Met als toetje dus die kwartfinale in München tussen de Squadra en de Duivels. “Ik verwacht een tactische en gesloten wedstrijd die pas echt zal openbreken als iemand scoort”, zegt Mazzu.

Quote Lukaku is beter dan Immobile. De druk op zijn schouders is groot en ik denk dat je een wereld­spits nodig hebt om het EK te winnen. Dat is Immobile niet, Lukaku wel Felice Mazzu

“Voor mij zijn België en Italië de twee beste ploegen van dit EK. België heeft tegen Portugal getoond dat ze kunnen verdedigen in een laag blok en dat ze kunnen afzien. Italië speelde minder frivool tegen Oostenrijk, maar stond defensief goed. Je blijft natuurlijk geen 31 wedstrijden ongeslagen zonder sterke defensie. Maar ik was verrast door de offensieve kwaliteiten van Italië op dit EK. Het enthousiasme, de pressing, de teamspirit die de groep uitstraalt.” Mazzu vindt dat de grootste verdienste van Roberto Mancini. “Mancini heeft vanaf het begin gezegd dat hij een ploeg wil waarin ‘amitié’, ‘vriendschap’ centraal staat. Een ploeg waarin iedereen elkaar alles gunt, van de eerste op het blad tot nummer 26 in de selectie. De groep hangt echt geweldig goed aan elkaar. Kijk hoe Vialli Mancini in de armen viel na die goals tegen Oostenrijk. Dat is nog steeds hetzelfde duo als twintig jaar geleden bij Sampdoria, schitterend om te zien. Mancini heeft ook jongens van Sassuolo en Torino geselecteerd. Ploegen wiens eerste betrachting is om het behoud in de Serie A te verzekeren. Italië heeft geen echte sterren in de ploeg en dat is hun sterkte. Vaak had je jongens die zich door hun sterallures boven de ploeg zetten, dat is in deze Italiaanse selectie allerminst het geval. En zo hou je de polemieken ook buiten.”

Volledig scherm Mazzu schat Lukaku hoger in dan Immobile. © Pool via REUTERS

Is er dan geen enkel zwak punt bij dit Italië? “Toch wel. Door hun enthousiaste manier van voetballen met veel overgave en veel loopvermogen zoals bijvoorbeeld Spinazzola op de linkerkant laten ze ook vaak ruimte. Daar liggen mogelijkheden. Met een snelle omschakeling na balverlies kan België Italië pijn doen. De Italianen missen misschien de ervaring die nodig nodig is om dit soort matchen in deze fase van het toernooi over de streep te trekken. Wat die ervaring betreft zal de terugkeer van Chiellini cruciaal zijn. Italië heeft hem nodig om Lukaku uit de match te houden.”

Nog iets wat de balans lichtjes in het voordeel van de Belgen doet overhellen, vindt Mazzu. “Lukaku is beter dan Immobile. Immobile is een goede spits, een harde werker en iemand die helemaal in de filosofie van Mancini past. Maar de druk op zijn schouders is groot en ik denk dat je een wereldspits nodig hebt om het EK te winnen. Dat is hij niet en dat is Lukaku wel. Het ontzag voor Lukaku als topschutter van de Serie A en als kampioen met Inter in Italië is groot. Maar ook Mertens is een legende in Napels. Dat zijn spelers die de Italiaanse competitie kleur geven, dat vergeten de mensen niet. In Italië wordt met heel veel respect gepraat over België. Anders dan bijvoorbeeld de Fransen die zich in hun analyses altijd boven de rest plaatsen.” Ciao e grazie, Felice.

Walter Baseggio - 42 jaar - Analist: “België is nog altijd toernooifavoriet”

“Mijn vader is van Treviso, mijn moeder is van Napoli en mijn vrouw is van Sicilië. Voilà, als ik mijn hele familie ga bezoeken doe ik mijn eigen Giro d’Italia”, lacht Walter Baseggio. “Nu zijn we allemaal verenigd in Tubize. Een plaats waar Italiaanse en Belgische vlaggen goed samengaan. We zijn fier op onze roots, maar we zijn ook blij in België. Ik heb het truitje van de nationale ploeg van België mogen dragen (27 caps, red.), mijn hart klopt iets meer voor de Rode Duivels”, zegt de ex-speler van Anderlecht.

Volledig scherm Walter Baseggio. © Photo News

“België is voor mij nog altijd toernooifavoriet, zeker na de uitschakeling van de Fransen. Maar dat betekent ook dat de druk op de schouders van de Duivels ligt en daar kunnen de Italianen misschien van profiteren.” Baseggio is onder de indruk van het werk van Mancini. “Er is de laatste twee, drie jaar heel goed gewerkt met veel jonge gasten. Italië is meer dan enkel die basiself, Mancini heeft op de derde doelman na al iedereen laten spelen. Dat zegt veel over de sterkte in de selectie. Italië zal de komende grote toernooien áltijd tot de favorieten behoren.”

Quote Stel dat de Rode Duivels het zonder Kevin en Eden moeten stellen, dan kan het voor mij écht alle kanten uit Walter Baseggio

Het meest onder de indruk is Baseggio van die aanvallende linksback van Italië. “Spinazzola is voor mij de de ontdekking van het toernooi. De energie die hij in zijn spel legt is mooi om zien. Ontdekking is misschien het verkeerde woord, want ik heb hem een paar jaar geleden al aangeraden aan een paar clubs hier in België.” De echte sterkte van deze Italiaanse ploeg zit voor mij in de dugout. Roberto Mancini in de eerste plaats natuurlijk, maar ook zijn assistenten Gianluca Vialli en Attilio Lombardo. Zij hebben een enorme sterke band en samen hebben ze van dit Italië een echte ploeg gemaakt.”

Toch merkt Baseggio dat de Italianen de Rode Duivels in een favorietenrol willen duwen. “Ja, ik volg de Italiaanse tv-programma’s over het EK op de voet. Er is er vertrouwen in het eigen team, België wordt net iets sterker ingeschat. In percentages zou ik het 55% - 45% uitdrukken. België moet wel hopen dat zowel Kevin De Bruyne als Eden Hazard fit geraken, al zou dat in het geval van Eden toch een klein mirakel zijn. Tegen Rusland ging het nog wel zonder die twee, maar Rusland is in niets te vergelijken met Italië. Stel dat de Rode Duivels het zonder Kevin en Eden moeten stellen, dan kan het voor mij écht alle kanten uit.”

Volledig scherm Baseggio is zeer onder de indruk van Spinazzola. © EPA

Luigi Pieroni - 40 jaar - Trainer U16 AA Gent: “Jammer dat er nu al eentje naar huis moet”

Het truitje van de Rode Duivels is thuisgebleven, de sjaal ook. Luigi Pieroni bevindt zich vanaf vandaag in het hol van de leeuw. “Ik trek samen met mijn vrouw Virginia en mijn drie kinderen op vakantie naar de Adriatische kust”, vertelt de ex-Rode Duivel met Italiaanse roots. “Ik heb de kleuren van België verdedigd (24 caps, red), dat vergeet je natuurlijk niet. Ik heb de kleedkamer nog gedeeld met Vertonghen, Witsel, Vermaelen, het is prachtig om hen bezig te zien. Ik hoop echt dat België Europees kampioen wordt, ze hebben er de ploeg voor. En als het niet de Rode Duivels zijn, dan mag het Italië zijn ‘évidemment’.”

“Ik moet toegeven, in mijn omgeving stroomt het bloed iets sneller voor Italië dan voor de Rode Duivels. Mijn ouders zijn afkomstig van Bari, een kuststad in het zuiden van Italië. Ik had liever gehad dat beide landen elkaar tegenkwamen in de finale. Het is jammer dat er nu al eentje naar huis moet. België is voor mij op papier sterker, maar de Italiaanse ploeg heeft toch de harten veroverd op dit EK. Ze voetballen leuk, ze kiezen voor de aanval, ze proberen tempo in het spel te leggen, al lukte dat tegen Oostenrijk toch minder. Maar je ziet dat het Italiaanse voetbal onder Mancini is geëvolueerd. Catenaccio bestaat niet meer. Jorginho is voor mij de belangrijkste speler van de Italianen. Hij valt minder op, maar hij is de pion die de rest laat draaien. Ook Belotti en Chiesa maken indruk telkens ze van de bank komen, ik denk dat zij stilaan tegen een basisplaats aanleunen. Chiesa misschien nog meer dan Belotti omdat Mancini in de spits toch weer de voorkeur zal geven aan Immobile. Ik hoop en ik verwacht een fantastische match en dat de winnaar van dit duel Europees kampioen mag worden.”

Volledig scherm Luigi Pieroni. © BELGA