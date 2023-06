Drama voor Jonge Duivels: België uitgeschakeld op EK na lichtgefloten penalty

België is uitgeschakeld op het EK U21. Lange tijd zag het er goed uit voor de Jonge Duivels in een thriller van een wedstrijd tegen Portugal, maar een penalty vijf minuten voor tijd bezegelde hun lot (2-1). Na affluiten gingen de poppen aan het dansen bij de Belgen, die niet opgezet waren met de arbitrage.

Het beste recept om snel te herstellen van een tegenvaller? Drie dagen later al een nieuwe wedstrijd spelen. Wat ook kan helpen tegen de Georgische kater, is een voorsprong na minder dan twee minuten. België kreeg die kans, maar Openda trapte na knap voorbereidend werk van Balikwisha voor een bijna leeg doel nog op de paal. Moest altijd 0-1 zijn...

Coach Jacky Mathijssen had trouwens Matazo in de ploeg gegooid ten koste van Keita, die niet voldoende hersteld was voor 90 minuten. Ook Debast en de wingers waren niet op en top fit, maar stonden wel in de basis. Domenico Tedesco - die nog even de weg werd versperd door een Georgische steward - keek opnieuw toe hoog in de tribune.

Volledig scherm © Photo News

Ook Portugal kreeg een grote kans. Fábio Silva, ex-Anderlecht, kreeg de bal in de kluts voor zijn voeten, maar vond Vandevoordt nog op zijn weg. Prima gereageerd van de doelman van Genk. Portugal kwam voor rust nog een paar keer gevaarlijk opzetten over hun rechterkant, maar de Belgen waren nog het gevaarlijkst. Balikwisha slalomde doorheen de defensie, maar kreeg de bal van dichtbij niet meer voorbij de keeper. Intussen klonk er gejuich uit de tribunes, want Georgië stond (even) op voorsprong tegen Nederland. Stuntmannen zijn het, maar nog voor de pauze hingen ook daar de bordjes weer gelijk. Het zou toch niet op aantal gele kaarten gaan aankomen zeker? Want op dat moment stond Nederland één kaartje in het voordeel...

Heel lang lag dat criterium echter niet op tafel. Eerst keerde Debast nog een gevaarlijke voorzet van Silva weg vlak voor de doellijn, maar op het uur mocht de Portugese commentator z’n stembanden schor schreeuwen. ‘Goaaaal...’. Technisch perfect uitgevoerd van Neves, die de bal in de volley voorbij een kansloze Vandevoordt mikte. Mathijssen greep in. Raskin en Vertessen in de ploeg. Gouden zet, zo bleek niet veel later, want de spits van Union kopte een scherpe voorzet goed binnen. Plots was België weer virtueel tweede. Hogere wiskunde...

Volledig scherm © BELGA

Portugal moest wel winnen, en dus trokken ze vol ten aanval. Een spectaculaire omhaal van Costa vloog naast. Aan de overkant kwam er steeds meer ruimte voor de Belgen. Vertessen trapte over bij een grote kans op de rand van de zestien. Openda deed de netten trillen, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Terecht. Niet goed voor hartpatiënten, dat slotkwartier.

Nog vijf minuten. Debast ontzette een voorzet niet goed en trapte de bal vol de lucht in, in z’n eigen zestien. Vandevoordt kwam plukken, maar de scheids had een ongelukkige elleboog gezien van de Anderlecht-verdediger. Penalty, zowaar. Niemand bij België die het kon geloven. Aanvoerder Dantas trof hard raak in de hoek. Het lot van de Belgen bezegeld, want Georgië en Portugal plaatsten zich zo voor de kwartfinale. Na affluiten gingen de Jonge Duivels hun onvrede uiten bij de Franse scheidsrechters. De poppen aan het dansen, maar toch vooral veel teleurstelling. Einde EK. En dus ook geen Olympische Spelen.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.