Domenico Tedesco staat voor zijn vuurdoop als bondscoach der Belgen: “Kevin is een spiegel. Speelt hij goed, dan het team ook”

Hij stapte ontspannen de perszaal binnen. Handen in de zakken, mooi opgekleed. Duits-Italiaanse flair gekoppeld aan een zekere sérieux. Tedesco nam na zijn entree ruim de tijd om te antwoorden op de vragen van de media.

Over het ontslag van CEO Peter Bossaert zei hij: “De timing was een verrassing. Maar ik sta er wat verder vanaf, ik weet niet wat het ‘issue’ was. Het is jammer, ik vond het een plezier om met hem samen te werken.”

De eerste match in deze kwalificatiecampagne is wellicht ook de moeilijkste voor onze nationale ploeg. Een korte voorbereidingsperiode, veel nieuwe en jonge spelers én een stevige tegenstander met de altijd lastige Zweden. “Gemakkelijk wordt het niet, maar ik heb zelf beslist om deze uitdaging aan te gaan. En om deze job te aanvaarden. Ik ben drie, vier dagen samen met de groep. Dan is het belangrijk om hen te leren kennen, om met hen te praten. Je kan veel wedstrijden kijken op televisie of in het stadion. Hen écht leren kennen, gebeurt in eerste instantie toch door lang samen te zijn. Maar er was zo weinig tijd… Ik heb nog niet met iedereen één op één kunnen spreken. (lacht) We hebben wel al een aantal videosessies gedaan.”

Met 3 of met 4 achterin?

Tedesco wilde niet te veel praten over het verleden. Die vragen ging hij zelfs uit de weg. “Ik ga niet vergelijken met vroeger. Dat leidt tot niets. Of ik jullie ga verrassen? Dat is mijn doel niet.” Zijn eigen visie is dan weer simpel. “Ik ben hongerig om te winnen. De spelers evenzeer. Ik heb wel een plan, hoor. Iets anders zou ongezond zijn. Maar ik denk wel dat jullie begrijpen dat ik daar niets over ga zeggen.” Aandringen had geen zin. Of we straks met drie of met vier achterin gaan spelen? Zijn antwoord: “Bornauw bij Wolfsburg, Theate bij Rennes, Vertonghen bij Anderlecht, Faes bij Leicester... Ze zijn het allemaal gewend om met vier achterin te spelen. Dat zou een argument kunnen zijn om het ook tegen Zweden te doen. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat het zo zál zijn. Met drie, dan? (lacht) Probably. Wellicht.”

Gesproken als een echte coach. Hij trok een mistgordijn op. De tegenstander niet wijzer maken dan dat ze al zijn.

Verrast door intensiteit

Door de resultaten van de laatste jaren zijn de verwachtingen van de Belgische fans hooggespannen. Net omdat er een nieuwe bondscoach is én dat Tedesco voor veel nieuwe namen koos, zou hij om geduld kunnen vragen. “Ik doe dat niet. Iedereen weet dat bepaalde dingen tijd nodig hebben. Dat is normaal, toch? Zeker in het voetbal. Kijk naar Liverpool. Zij hadden twee, drie jaar nodig onder Klopp. Voor Arteta bij Arsenal duurde het ook een tijd voor de ploeg begon te draaien. Maar geduld vragen? Neen. Ik ben – net als de spelersgroep – ambitieus. Overal waar ik gewerkt hebben, waren er verwachtingen. Bij Schalke, bij Spartak Moskou... Daar kan je niets aan veranderen. Ik spendeer mijn energie dus liever aan mijn ploeg.” Tedesco was voorts enigszins verrast door de “hoge intensiteit” waarmee de Duivels trainden in Tubeke. Van de anciens én van de jonge spelers.

Soit. De belangrijkste beslissing die hij de voorbije week moest nemen, was de erfenis van de aanvoerdersband na het Rode Duivels-pensioen van Eden Hazard. Tedesco koos voor Kevin De Bruyne. Terwijl die zelf aan Jan Vertonghen dacht. “Dat heeft hij me ook gezegd”, aldus de bondscoach. “Weet je: een coach heeft niet één kapitein nodig, wel meerdere. Dat maakt het verschil tussen een winning team en geen winning team. Kevin is één van de beste middenvelders ter wereld. Dat is mijn mening en die wordt gedeeld door de ploeg. Ik heb daarover met veel jongens gesproken. Kijk: Kevin is een spiegel. Voelt hij zich goed en speelt hij goed, dan is de ganse ploeg goed. Ik heb hem dat ook gezegd. Nu is het aan Kevin om de volgende stap te zetten.”

Tot slot had Tedesco het ook over wat híj verwacht van zijn spelers. “Ik hoop dat ze ervan zullen genieten om voor België te spelen. Ik ben er vrij zeker van dat we een goede wedstrijd gaan spelen.”

Een lach volgde. De bondscoach is er klaar voor. De ploeg hopelijk ook.

