Domenico Tedesco glundert na nieuwe zege: “We voetbalden met lef en toonden moed”

Winnen in Duitsland. Het lukte de Rode Duivels voor het eerst sinds 1910. Het eerste half uur was flitsend, wat volgde oerdegelijk. Domenico Tedesco: “Ik ben blij dat jullie een nieuw enthousiasme voelen”

KIJK. Tedesco: “Ik wilde dat we met lef speelden”

Een schreeuw voor de Belgische bank. De bondscoach riep alle spelers samen. Sprak hen kort toe. Ook technisch directeur Frank Vercauteren kreeg een intense knuffel.

En later nam Tedesco Sebastiaan Bornauw nog apart. De verdediger van Wolfsburg kreeg geen speelminuten in Keulen en zal ontgoocheld zijn. Hij kreeg een arm rond de schouder en wat lieve woordjes.

Het geeft aan dat de bondscoach een peoplemanager is. Zijn Italiaanse warmbloedigheid gekoppeld aan de Duitse discipline. Iedereen hoort bij de ploeg, spelen of niet.

Volledig scherm © Photo News

Wat de Rode Duivels het eerste halfuur lieten zien in Keulen was ronduit geweldig. Snelle combinaties en recuperaties, een sierlijke De Bruyne, een top-Carrasco en Lukaku, twee snelle doelpunten. Carrasco en Lukaku zorgden voor 0-2 na nog geen tien minuten. Evenveel assists van KDB. Hij heeft de sleutels van de ploeg in handen. Op én naast het veld is hij dé leider.

Tedesco juichte, Tedesco genoot, Tedesco balde de vuisten. “Het was een fantastische wedstrijd”, zei hij na de match. “Ook al hadden we de match moeten doodmaken in de eerste helft. Helaas gebeurde dat niet. Maar we voetbalden met lef en gingen uit van onze eigen kwaliteiten. We toonden moed. Het was onze bedoeling ‘to shock Germany’. Om hen snel onder druk te zetten.”

Na de rust was het allemaal wat minder. Door een paar wissels, door een andere tactiek bij Duitsland. “Ik wilde dan weer niet van systeem veranderen. Ik wilde vooral nieuwe zaken uitproberen. Duitsland kreeg veel kansen, in dat opzicht is er nog ruimte voor verbetering. We maakten een paar foutjes. Nu ja... Dat kan gebeuren.”

Volledig scherm © BELGA

Jongeren tijd geven

Hij bracht Saelemaekers tussen de lijnen. Hij ontgoochelde op de linksachter – al is het niet zijn positie. Ook andere invaller De Ketelaere bracht niet wat we van hem mogen verwachten. Zij moeten stappen vooruit zetten in de toekomst. “Iedereen deed het goed”, suste Tedesco. “We moeten de jongeren tijd geven, maar ik vind dat ze alle lof verdienen.”

De 2-3-zege zorgt voor een boost in vertrouwen in onze nationale ploeg.

Na het WK in Qatar was er negativiteit rond de Rode Duivels. En dan stopten Eden Hazard, Toby Aldwerweireld en Simon Mignolet nog. Drie ervaren spelers. Na de twee zeges tegen Zweden en Duitsland voelt iedereen een herboren enthousiasme. “Ik ben blij dat jullie dat vinden”, lachte Tedesco. “Dat is heel belangrijk voor mij. Maar ik vind niet dat het Belgische voetbal ‘down’ was. Je kan nu eenmaal wedstrijden verliezen. Voetbal is niet altijd even gemakkelijk. Soms heeft een ploeg een gebrek aan vertrouwen. Dat moesten we terugbrengen. (lacht) Daarom ben ik er.”

De Duivels wonnen voor het eerst sinds 1910 in Duitsland. “En daar ben ik wel trots op”, aldus de bondscoach.

Tedesco keek nog eens de perszaal in, zette zich recht, knikte vriendelijk naar de aanwezige journalisten. Wat hij er ook van zegt, hij heeft de nationale ploeg nieuw leven ingeblazen.

KIJK. Dit waren de vijf doelpunten uit Duitsland - België

Volledig scherm © Photo News