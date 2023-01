Domenico Tedesco (37) akkoord met contract als bondscoach Rode Duivels tot 2026

KIJK. Wie is Domenico Tedesco?

De Raad van Bestuur van de KBVB moet nu nog zijn fiat geven, maar dat zal wellicht eerstdaags gebeuren. Niet meer dan een formaliteit. Behoudens ongelukken wordt Domenico Tedesco de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De jonge Duitser werkte al voor RB Leipzig, Spartak Moskou en Schalke 04. Hij vinkt bijna alle vakjes af in de vacature die de voetbalbond had uitgeschreven. Hij is datagericht, staat voor energiek voetbal, heet een uitstekende people manager te zijn. Alleen een veelwinnaar is hij niet, met één Duitse beker op zijn palmares. Maar toch ziet de Task Force van de KBVB in zijn jeugdigheid de ideale aanvulling op de ervaring van technisch directeur Frank Vercauteren (66).