Doku en Castagne steken ambitie niet onder stoelen of banken: “Niet gekomen om langs zijlijn te wachten”

Voor de Rode Duivels is het vandaag de tweede dag van hun trainingskamp in aanloop naar het EK. Een uurtje voor de training spraken twee spelers met de pers. Jérémy Doku, die voor zijn eerste grote toernooi staat, beet de spits af. “Ik weet nog dat ik het vorige EK en WK bekeek op een groot scherm op de Groenplaats in Antwerpen. En nu ben ik hier... Heel speciaal", klonk het bij de 19-jarige dribbelaar van Rennes.

“Met België hebben we een mooie ploeg om iets groots te doen, maar we zullen top moeten zijn. Ik ga proberen te tonen wat ik waard ben in de speelminuten die ik krijg”, vertelde Doku. “Eden zal wel klaar geraken. Maar als het nodig is om hem te vervangen, zal er een grote druk zijn op mij. Al ben ik hier niet gekomen om langs de zijlijn te staan en te wachten.”

Volledig scherm © Photo News

Wanneer is het EK van Doku geslaagd? “Als we een mooie teamprestatie neerzetten, zal het ook voor mij een goed toernooi geweest zijn. Leeftijd is in het voetbal niet belangrijk, het is wat je toont op het veld dat belangrijk is. Ik begin stilaan iedereen in de ploeg te kennen, mijn aanpassing verliep vlot. Dus dat komt de communicatie op het veld ook ten goede.”

Doku gaf tot slot nog mee dat hij bij Rennes heeft gewerkt aan zijn positiespel. “Ik ben sterker geworden in Frankrijk. De vele fouten die op mij gemaakt worden? Als dat gebeurt, betekent dat dat je goed bent en ze het moeilijk hebben om je af te stoppen. Dat geeft een boost. Ik weet dat ik een goede dribbelaar ben. Dat de cijfers dat nu ook tonen, is leuk.”

Castagne: “Ik wil titularis zijn”

Na Doku was het de beurt aan Timothy Castagne. “Ik wil titularis zijn op het EK”, klonk het resoluut bij de flankspeler van Leicester City. “Maar het is moeilijk om te zeggen dat ik beter ben dan een ander, Meunier in dit geval. Het zal een moeilijke keuze worden voor de coach. Als ik niet in de basis sta, dan zal ik er staan wanneer de coach me nodig heeft.”

“Ik kan ook op andere plaatsen spelen natuurlijk”, vervolgde Castagne. “Ik speelde centraal in de verdediging bij Leicester. Maar ik geef toe dat dit niet mijn beste plaats is. Op andere posities, zoals de flanken, kan ik de ploeg meer bijbrengen. Mijn favoriete positie blijft de rechterflank.”

Castagne haalde finaal nog de terugkeer van de fans aan. “Publiek op het EK maakt een verschil. De emoties na het doelpunt van Youri (Tielemans, red.) in de FA Cup-finale, dat zegt alles. Het is triest dat we anderhalf jaar zonder publiek hebben moeten spelen, dat maakt een enorm verschil. Dit grote toernooi is iets waar je als kind van droomt. Het is wel moeilijk om nu een tijdje de familie te moeten missen. We hopen ze alsnog één dagje te zien.”

