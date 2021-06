Dokter Declercq en kinesist Maesschalck geven uitleg bij snel herstel Witsel: “Kans op herval is niet nul, maar het is een berekend risico”

Rode DuivelsGeert Declercq, de chirurg die Witsel opereerde, en Lieven Maesschalck, de fysiotherapeut van de Rode Duivels, gaven vandaag uitleg bij Witsels snelle terugkeer. “De bondscoach beslist of Axel donderdag speelt. Maar wij hebben hem fit bevonden voor de match.” Ze lichten ook toe dat de kans op herval niet nul is. “Maar het is een berekend risico.”

Plots onthulde Roberto Martínez dat Axel Witsel vijf maanden na die gescheurde achillespees minuten zal maken tegen Denemarken. Een half mirakel. Geert Declercq, de chirurg die Witsel opereerde, en Lieven Maesschalck, de fysiotherapeut van de Rode Duivels, gaven vandaag uitleg bij Witsels wondersnelle terugkeer.

Volledig scherm Lieven Maesschalck en Geert Declercq. © Photo News

“Er waren een aantal voorwaarden om een versnelde revalidatie te kunnen opstarten”, licht Declercq toe. “Er was wel een volledige scheur, maar de kwaliteit van de pees was nog goed - ze was niet uitgerafeld. Ten tweede konden we Axel dag na dag goed monitoren. Het derde aspect - en minstens even belangrijk - was de mentaliteit van Witsel zelf. Hij was zo gemotiveerd en staat mentaal zo sterk. Hij begreep ook zeer goed wat mocht en wat niet mocht om het EK te halen. Er was ook geen druk van buitenaf, want we hebben het herstel zonder doelen aangevat.”

Volledig scherm Kevin De Bruyne en Axel Witsel. © BELGA

Risico op herval

“Stap na stap haalde Axel de parameters die nodig waren om een volgende stap te kunnen zetten”, vult Maesschalck aan. “Op basis van data hebben we op een gegeven moment gezegd: nu kan hij trainen met de groep. En opnieuw op basis van data hebben we gezegd: nu is hij wedstrijdfit. Uiteraard beslist de bondscoach nog steeds of Axel donderdag speelt. Maar wij hebben hem fit bevonden voor de match.”

Belangrijk: hoe groot is het risico op verval? “Daar een percentage opplakken is niet mogelijk”, zegt Declercq. Deze versnelde revalidatie van een achillespeesblessure is ook niet zó uitzonderlijk. Het is in het verleden nogal gebeurd. Kijk: natuurlijk is het risico niet nul. Maar het is een berekend risico in overleg met de coach en de staf. We kiezen wel voor een geleidelijke integratie. Dat betekent: speelminuten tegen Denemarken.” Witsel zal dus niet starten. Het duo vertelt ook dat de revalidatie telkens in overleg met Dortmund is verlopen. “Met hen is er dus geen wrevel.”

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Lieven Maesschalck. © Photo News